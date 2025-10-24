Prevenzione e sicurezza sul lavoro, la Cisl di Catania propone all’Asp un protocollo di collaborazione  

- Pubblicità -

Catania, 24 ottobre 2025 – Promuovere la cultura della prevenzione della salute e della sicurezza nelle scuole e nei luoghi di lavoro; sviluppare attività di formazione, orientamento e informazione per le lavoratrici e i lavoratori, italiani e immigrati; promuovere iniziative volte a sviluppare politiche in ottica di genere su salute e sicurezza; favorire il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

Sono gli obiettivi che si pone il protocollo di collaborazione stabile che intende proporre la Cisl di Catania all’ASP di Catania – Dipartimento di Prevenzione / Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SpreSAL).

La proposta scaturisce dopo la conclusione del corso di aggiornamento organizzato dalla Cisl etnea per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in concomitanza con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, e dopo i drammatici eventi in due cantieri in provincia di Catania.

«Il corso da poco concluso – afferma Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl catanese – rappresentava non solo un’occasione per rafforzare l’impegno della Cisl nella prevenzione e nella tutela della salute dei lavoratori, ma anche come passaggio propedeutico di ascolto e dialogo delle federazioni territoriali Cisl con gli organismi e gli enti competenti, per valorizzare esperienze, bisogni e proposte. Vogliamo offrire all’azienda sanitaria etnea una collaborazione più vasta, intesa a promuovere le iniziative dell’Asp per le azioni rivolte alla medicina di prossimità e alla prevenzione».

Nella proposta di protocollo, che si è avvalsa dell’apporto della segretaria territoriale Lucrezia Quadronchi, la collaborazione tra la Cisl e l’Asp/Spresal si concretizza attraverso i seguenti obiettivi specifici su cinque macroaree, per la durata di un triennio.

1) Formazione e aggiornamento: organizzare corsi, seminari e iniziative formative per lavoratrici e lavoratori, RLS e dirigenti sindacali, con particolare attenzione ai settori a maggiore rischio.

2) Informazione e sensibilizzazione: realizzare campagne, materiali divulgativi e strumenti multilingue per diffondere la cultura della salute, della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

3) Orientamento e supporto: offrire punti di ascolto e consulenza, in particolare a lavoratori immigrati, per favorire la conoscenza dei diritti e l’accesso ai servizi sanitari e di prevenzione.

4) Collaborazione istituzionale: promuovere iniziative congiunte con Enti locali, scuole, università e altre realtà del territorio per rafforzare il sistema di prevenzione.

5) Monitoraggio e analisi: raccogliere e condividere dati e buone pratiche sulle problematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di individuare criticità e proporre soluzioni.

«Con il protocollo in questione – spiega Attanasio la collaborazione si realizzerà attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro paritetico tra la Cisl e l’Asp/Spresal con funzioni di programmazione e coordinamento delle attività. Verrà definito un piano annuale di iniziative comuni, come formazione, campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici, produzione di materiali informativi.

«Sarà necessario – aggiunge – coinvolgere le categorie sindacali e i delegati nei luoghi di lavoro, al fine di garantire capillarità e diffusione dei messaggi e attivare tavoli tematici sui settori produttivi a maggior rischio».

«Prevediamo di realizzare incontri periodici, almeno semestrali – conclude il segretario della Cisl etnea – per monitorare l’andamento delle attività e valutare i risultati conseguiti e individuare eventuali nuove priorità. Alla fine di ogni anno, verrà redatto un report annuale di sintesi, condiviso tra la Cisl di Catania e Asp/SpreSal, con lo stato di avanzamento delle azioni e le proposte per l’anno successivo».