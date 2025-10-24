Stasera la prima edizione di “Guardami” organizzata da Futuro 21

- Pubblicità -

CATANIA – Accendere i riflettori sulla condizione delle famiglie e delle persone con sindrome di Down, sulle loro capacità e unicità, sulla loro necessità di vivere una vita “normale” e non sentirsi “inclusi”, ma semplicemente partecipi e attivi nelle attività quotidiane, lavorative, sociali, sportive, artistiche. Questo l’obiettivo dell’associazione Futuro21 O.D.V.,, presieduta da Anna Papale, impegnata da quattro anni per l’autonomia di ragazze e ragazzi con sindrome di Down. Questo lo scopo di “Guardami”, l’evento dedicato all’arte, alla moda, allo spettacolo, all’imprenditoria e alla scienza che si terrà al Teatro Sangiorgi, venerdì 24 con inizio alle 19,30, con la direzione artistica di Liliana Nigro e Gina Aloisio.

I premiati, nella serata: il professore Filippo Caraci, farmacologo dell’Università di Catania; il dottore SebyBianca, genetista dell’Arnas Garibaldi di Catania;Marco Pedalino, in rappresentanza della Gioielleria Salini, da sempre vicina a Futuro21; Sheila Martorana, responsabile delle Risorse umane del Gruppo Fratelli Arena; il dottore Francesco Litrico, coordinatore dei Volontari Italia di ST Fondation e, infime Riccardo Spampinato, direttore dl Odontoiatria dell’Ospedale di Acireale.

Momenti di spettacolo saranno offerti dagli artisti: Luca Villaggio, cantante; Mrko Stefio, ballerino; La Compagnia Curiosi Incanti; Beppe Drummer; Spazio Danza di Luigi D’Amico e Alessio Piuma; madrina l’attrice Lucia Sardo. L’ingresso è con offerta libera a partire da 15 euro.

Futuro21 ringrazia: la Sartoria Antoflash, la compagnia Curiosi Incanti che accoglierà gli ospiti al teatro, l’Associazione Banca del Merito per il catering, per il trucco Simona Di Mauro e per il parrucco gli specialisti della Bellezza, per la grafica Isabella D’Agata di Imprint.