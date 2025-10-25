Il giornalista Gaetano Rizzo e il nuovo presidente della sezione siciliana dell’Ucsi

- Pubblicità -

Nuovo presidente per la sezione siciliana Ucsi: si tratta del giornalista acese Gaetano Rizzo. Il consiglio direttivo è composto da Michelangelo Nasca, vicepresidente, Fiorella Falci, segretario, Luca Marino, tesoriere, Antonino Baglio, Salvatore Calà, Vincenzo Caruso, Adele Di Trapani e Marco Grassi. Confermato il Collegio dei garanti, nella sua composizione che comprende Tommasa Siragusa, presidente, Pierangela Cannone, vicepresidente, e Anna Franchina, segretario. Tutte le cariche sono state votate all’unanimità nel corso del congresso regionale che si è tenuto a Messina, nella sede di Assostampa, in presenza del presidente nazionale, Vincenzo Varagona, del segretario nazionale, Salvo Di Salvo, del consigliere nazionale Domenico Pantaleo, del presidente del Collegio nazionale dei garanti, Antonio Foti, del presidente del Collegio nazionale dei revisori dei conti, Salvatore Catanese, del presidente e del segretario regionali uscenti, Domenico Interdonato e Laura Simoncini, nonché di don Giuseppe Riggio e don Giuseppe Longo, consulenti ecclesiastici – rispettivamente – nazionale e regionale. La giornata congressuale è stata impreziosita dalla presenza del presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi, del segretario regionale di Assostampa, Giuseppe Rizzuto, e del docente universitario e giornalista Francesco Pira, intervenuti assieme al presidente Varagona ed al segretario Di Salvo ad un convegno sul tema “Testimoni di verità”, dedicato ai nove giornalisti siciliani morti per mano della criminalità organizzata, nel corso del quale il presidente Interdonato ha reso noto l’invio di una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché valuti l’ipotesi della concessione della medaglia d’oro al valore civile alle vittime. “Sono grato ai soci che, in maniera unanime, mi hanno manifestato fiducia – ha dichiarato il neopresidente Rizzo – e spero di risultare all’altezza del compito che mi è stato affidato. La mia azione proseguirà nel solco della linea già tracciata dal presidente, Domenico Interdonato, il quale ha potuto contare sulla efficace collaborazione della vicepresidente, Rossella Iannello, della segretaria, Laura Simoncini, oltre che di tutti i consiglieri uscenti. Ringrazio, altresì, la sezione tutta Assostampa di Messina, segnatamente il segretario Sergio Magazzù ed il tesoriere Luigi Andò nonché Attilio Borda Bossana, vicepresidente del consiglio regionale, per l’ospitalità concessa ed il supporto logistico fornito. Nell’espletare il mio mandato terrò conto delle indicazioni del consulente ecclesiastico, don Giuseppe Longo, prezioso e alacre punto di riferimento sin dal suo insediamento, e dei presidenti delle varie sezioni dislocate sull’Isola”.