Restituzioni 2025. Fra le opere esposte a Roma anche il Crocifisso ligneo della Cattedrale di Catania

- Pubblicità -

Verrà inaugurerà martedì 28 ottobre a Roma al Palazzo delle Esposizioni, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la mostra “Restituzioni” che presenta il risultato dei restauri di 117 opere provenienti da tutta Italia. I reperti e le opere, selezionati da Intesa Sanpaolo insieme a 51 enti di tutela (Soprintendenze, Direzioni Regionali Musei Nazionali e Musei autonomi) e appartenenti a 67 enti proprietari, tra musei pubblici e diocesani, chiese e luoghi di culto, siti archeologici, resteranno in mostra fino al 18 gennaio.

Fra le opere esposte a Roma c’è anche il Crocifisso ligneo della Cattedrale di Catania. Il Crocifisso, restaurato recentemente dallo studio d’arte “Iaccarino”, è normalmente collocato sull’unico altare della cappella del Crocifisso nella Cattedrale di sant’Agata.Il Crocifisso, secondo gli studiosi, si configura come opera del primo Seicento di cultura meridionale e rappresenta uno dei pochi beni mobili della Cattedrale di Catania sopravvissuti al terremoto che nel 1693 devastò il Val di Noto.

- Pubblicità -

La mostra “Restituzioni” è una testimonianza significativa del programma di restauri di opere d’arte appartenenti al patrimonio del Paese, promosso e curato da Intesa Sanpaolo. L’evento romano è organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo con la curatela scientifica di Giorgio Bonsanti, Carla Di Francesco e Carlo Bertelli.

Restituzioni 2025 espone le opere restaurate nell’ambito della XX edizione del programma triennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che Intesa Sanpaolo conduce da oltre trentasei anni in collaborazione con il Ministero della Cultura.

La XX edizione di Restituzioni coinvolge tutto il territorio nazionale e copre un arco cronologico di 35 secoli, spaziando dall’antichità al contemporaneo e fornisce così un ampio panorama del patrimonio artistico italiano.