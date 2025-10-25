SuperTalks! Cecilia Sala ospite della Scuola Superiore dell’Università di Catania

- Pubblicità -

Proseguono i SUPERTalks! della Scuola Superiore dell’Università di Catania, che il 30 ottobre alle 18 ospiteranno una delle voci più autorevoli e originali del giornalismo italiano contemporaneo: Cecilia Sala. L’incontro si terrà presso l’Auditorium “Giancarlo De Carlo” del Monastero dei Benedettini.

In dialogo con gli studenti della Scuola Superiore di Catania, Cecilia Sala condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le storie di giovani cresciuti in scenari estremi – tra guerre, rivoluzioni e crisi dimenticate – esplorando sogni, scelte e ferite invisibili. Un racconto che intreccia i fili del presente con la forza della narrazione, invitando i più giovani a non restare indifferenti e a scoprire il potere della curiosità, dell’empatia e del giornalismo che va in profondità.

Il suo intervento dal titolo “Raccontare il mondo, capire se stessi: storie dal fronte dell’odio” prende spunto dai temi di grande attualità affrontati nel suo ultimo libro, edito per Mondadori, “I figli dell’odio”.

Cecilia Sala afferma: “È un viaggio che guarda a tre storie intrecciate tra loro: la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina e la nuova debolezza del regime iraniano. E si concentra su una linea di faglia rilevante in ciascuno di questi luoghi: il conflitto generazionale. I giovani sono interessanti perché non ci restituiscono soltanto una fotografia del presente, ma ci dicono dove sta andando una società”.

Ad aprire i lavori la presidente della Scuola Superiore di Catania Ida Nicotra: interverranno, inoltre, Arianna Pedone e Beatrice Magrì, allieve della Scuola Superiore di Catania, che dialogheranno con l’ospite nel corso dell’incontro.

Cecilia Sala, classe 1995, è stata autrice di reportage dall’estero, in particolare nei Paesi dell’America Latina e in Medio Oriente, per Il Foglio, L’Espresso e Vanity Fair. Nel 2020 esce il podcast “Polvere”, creato da Cecilia Sala e Chiara Lalli per Huffington Post Italia. Una contro inchiesta in otto puntate sul caso dell’omicidio di Marta Russo. Nel giro di pochi mesi “Polvere” diventa uno dei podcast più ascoltati d’Italia (oltre un milione di ascolti) e l’inchiesta diventa un libro edito da Mondadori Strade Blu: Polvere. Il Caso Marta Russo. Nel 2021 Cecilia Sala racconta sul Foglio, in presa diretta da Kabul, la caduta in mano ai talebani dell’Afghanistan e le evacuazioni pericolose del contingente internazionale. E, direttamente da Mazar-i Sharif, porta al Tg1 le proteste delle donne afghane. Nel 2022 è la prima inviata italiana in Ucraina e racconta ogni giorno attraverso il podcast “Stories” di Chora Media la vita sotto le bombe, intervistando, fotografando e registrando con lo smartphone i cittadini ucraini durante la guerra; dando così vita ad una nuova frontiera del giornalismo sul campo. Nel 2023 ha pubblicato per Mondadori L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan. È autrice e voce di Stories, il podcast quotidiano di Chora Media che racconta storie dal mondo. Rapita e arrestata il 19 dicembre 2024 a Teheran (Iran) Cecilia Sala è balzata agli onori della cronaca italiana e internazionale per essere stata detenuta nel carcere di Evin. Le autorità iraniane l’hanno accusata di violare le leggi locali, anche se l’accusa è risultata generica e formulata solo dopo oltre dieci giorni di detenzione. Dopo negoziati non pubblici, Sala è stata liberata l’8 gennaio 2025, dopo 21 giorni di prigionia.

Il ciclo di interventi sarà aperto anche alle scuole secondarie di secondo grado, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare nell’ambito delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento); il progetto è già disponibile sull’apposita piattaforma dell’Università di Catania.

Sito web https:/ssc.unict.it/super-talks-scuola-superiore-di-catania

Link prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/raccontare-il-mondo-capire-se-stessi-storie-dal-fronte-dellodio-tickets-1850968369219?aff=oddtdtcreator

