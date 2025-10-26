Undicesima giornata di campionato al Massimino e il Catania di Mimmo Toscano ospita il Benevento di Gaetano Auteri, con il fischio d’inizio previsto per le 14.30. Sfida di altissimo vertice coi giallorossi avanti sui rossazzurri di un solo punto e il match del Cibali potrebbe momentaneamente cambiare gli equilibri in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Benevento 0-0: la diretta della partita
23′ – Cooling breack, tanto caldo al Massimino
15′ – Ammonito Maita nel Benevento
13′ – Ci prova il Benevento con un tiro di Salvemini dal limite, devia in angolo Celli
12′ – Fase di studio e poche emozioni fin ad adesso al Massimino
1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO TRA CATANIA E BENEVENTO
14.30 – Fischio d’inizio del match Catania-Benevento
Catania-Benevento 0-0: le formazioni ufficiali
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Aloi, Corbari, Forti, Jimenez, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio, Rolfini, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disposizione: Russo, Esposito, Viscardi, Mehic, Tsingaras, Talia, Rillo, Sena, Ricci, Cantisani, Della Morte, Mignani, Tumminello, Carfora. Allenatore: Gaetano Auteri
ARBITRO: Il sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni
ASSISTENTI: Il sig. Giovanni Boato della sezione di Padova e il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara
QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina
FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto
AMMONITI: 15′ Maita (BEN)
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Benevento sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.