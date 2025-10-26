- Pubblicità -

Undicesima giornata di campionato al Massimino e il Catania di Mimmo Toscano ospita il Benevento di Gaetano Auteri, con il fischio d’inizio previsto per le 14.30. Sfida di altissimo vertice coi giallorossi avanti sui rossazzurri di un solo punto e il match del Cibali potrebbe momentaneamente cambiare gli equilibri in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Benevento 0-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

23′ – Cooling breack, tanto caldo al Massimino

15′ – Ammonito Maita nel Benevento

13′ – Ci prova il Benevento con un tiro di Salvemini dal limite, devia in angolo Celli

12′ – Fase di studio e poche emozioni fin ad adesso al Massimino

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO TRA CATANIA E BENEVENTO

14.30 – Fischio d’inizio del match Catania-Benevento

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Benevento 0-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Aloi, Corbari, Forti, Jimenez, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio, Rolfini, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disposizione: Russo, Esposito, Viscardi, Mehic, Tsingaras, Talia, Rillo, Sena, Ricci, Cantisani, Della Morte, Mignani, Tumminello, Carfora. Allenatore: Gaetano Auteri

ARBITRO: Il sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni

ASSISTENTI: Il sig. Giovanni Boato della sezione di Padova e il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara

QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina

FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI: 15′ Maita (BEN)

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Benevento sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.