Palermo, oggi al via Expomedicina, l’evento che mette a confronto tutta la sanità siciliana

Inizia oggi, domenica 26 ottobre: ExpoMedicia il salone dell’innovazione tecnologica in sanità, giunto alla sua quinta edizione e che si svolgerà fino a mercoledì 29 ottobre alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Un appuntamento molto atteso nel mondo della sanità siciliana e non solo.

L’evento di elevato livello scientifico sarà caratterizzato da quattro intense giornate di approfondimenti, dibattiti e incontri a cui parteciperanno medici, dirigenti e amministratori del settore provenienti da tutta Italia.

Tutti i lavori offriranno una panoramica sulle novità tecnologiche, presentando dispositivi medici di ultima generazione, strumenti chirurgici avanzati e software per la gestione della salute e il benessere del paziente. Al centro della scena ci saranno le soluzioni innovative che stanno trasformando il settore sanitario, come l’intelligenza artificiale e la robotica.

Expomedicina, sarà un’occasione unica di confronto tra le realtà istituzionali e imprenditoriali. Inoltre, rappresenta un momento di incontro e approfondimento intergenerazionale con le nuove leve, in un periodo non facile per la sanità, messa a dura prova da varie contingenze, tra cui le contestate liste d’attesa e la carenza di medici.

Inoltre il camper della Salute aprirà, domenica 26 ottobre a Palermo in Fiera con screening gratuiti e pratiche sanitarie.

Durante l’Open Day della Prevenzione, si avrà la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite in numerose aree della medicina, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla promozione di stili di vita sani. In occasione di Expo Medicina sarà possibile effettuare controlli e screening in diversi ambiti.

Prenotarsi è facile attraverso questo form https://www.expomedicina.it/wp-content/uploads/2025/10/Modulo-OPENDAY-PA-OTT-2025.pdf

Screening e pratiche sanitarie riguardano questi 15 ambiti:

1) Screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni(mammografia a bordo del camper-

ambulatorio dell’Asp di Palermo)

2) Screening del tumore del collo dell’utero per donne di età compresa tra 25 e 64 anni(pap test o hpv test a bordo del

camper-ambulatorio dell’Asp di Palermo)

3) Screening del tumore del colon retto: distribuzione del sof test per persone tra 50 e 69 anni per la ricerca del

sangue occulto nelle feci (la provetta sarà riconsegnata nei giorni successivi in uno dei punti screening dell’Asp di

Palermo, nei consultori familiari e in una delle farmacie di Palermo e provincia)

4) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV) prelievo venoso a bordo del

camper-ambulatorio dell’Asp di Palermo;

5) Screening delle malattie croniche non trasmissibili (misurazione glicemia, peso, altezza, pressione arteriosa, stili

di vita)

6) Screening del tumore della tiroide (ecografia)

7) Prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale ecocardiogramma)

8) Screening del melanoma

9) Prevenzione dell’osteoporosi (densitometria con metodo REMS tramite una semplice e veloce scansione ecografica)

10) Screening oculistico adulti

11) Screening visivo pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni)

12) Screening logopedico pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni)

13) Vaccinazioni (antinfluenzale, HPV e tradizionali)

14) Screening del tumore della prostata (PSA ed ecografia)

15) Sportello amministrativo (cambio medico, rilascio tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito o patologia)

Specialisti qualificati saranno a disposizione per consulenze personalizzate, consigli pratici e indicazioni su eventuali percorsi diagnostico-terapeutici.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di ExpoMedicina 2025 ed è promossa con l’obiettivo di avvicinare la sanità al cittadino, puntando sulla prevenzionecome strumento fondamentale per il benessere collettivo. Link prenotazione: https://www.expomedicina.it/wp-content/uploads/2025/10/Modulo-OPENDAY-PA-OTT-2025.pdf