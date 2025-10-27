Catania ospita il seminario “La difficoltà nel realizzare e sostenere i servizi di bassa soglia” mercoledì 29 ottobre al Palazzo della Cultura

- Pubblicità -

Mercoledì 29 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, la Sala “La Notte” del Palazzo della Cultura ospiterà il seminario “La difficoltà nel realizzare e sostenere i servizi di bassa soglia”, un momento di confronto tra esperti e operatori del sociale per analizzare le criticità e le opportunità dei servizi rivolti alle persone più vulnerabili.

L’incontro sarà moderato da Valentina Anastasi, Outreach Officer di Civico Zero Catania, e si aprirà con i saluti delle autorità. A seguire, un primo ciclo di relazioni offrirà una panoramica sui diversi approcci adottati nei servizi di prossimità.

- Pubblicità -

Aprirà i lavori Leopoldo Grosso, psicoterapeuta e presidente onorario del Gruppo Abele, nonché formatore dell’Università della Strada, con un intervento dedicato ai vantaggi dei servizi a bassa soglia.

Successivamente interverranno Michela Mazza, assistente sociale e dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Parma, e Caterina Sacchi, coordinatrice dell’Area Fragilità Adulti dello stesso Comune, con una relazione su “I dormitori pubblici a bassa soglia”.

Chiuderà la prima parte la dottoressa Meri Bassini, psichiatra dell’UOC Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna, che approfondirà il tema “Consumo di sostanze e bassa soglia”, evidenziando la necessità di un approccio integrato tra assistenza, prevenzione e inclusione sociale.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al dibattito, moderato da Leopoldo Grosso, e intitolato proprio “La difficoltà nel realizzare e sostenere i servizi di bassa soglia”.

A confrontarsi saranno Lucia Leonardi, assistente sociale e dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Catania, insieme a Michela Mazza e Meri Bassini, per un confronto aperto tra esperienze locali e nazionali sulle criticità operative, le risorse necessarie e le buone pratiche già sperimentate nei territori.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di dialogo e formazione per operatori, istituzioni e cittadini interessati ai temi dell’inclusione, della salute e della solidarietà sociale, con l’obiettivo di costruire reti più efficaci e durature a sostegno delle persone più fragili.

Per maggiori dettagli sè possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento: