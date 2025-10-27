Cisl Catania – “Maratona per la Pace”, martedì 28 ottobre Santa Messa in San Biagio e fiaccolata

All'iniziativa hanno aderito anche associazioni cittadine, enti e amministrazioni della provincia. Ecco tutti i dettagli sull'iniziativa

- Pubblicità -

Con la Santa Messa per la Pace, che verrà celebrata martedì 28 ottobre 2025, alle 17.30, presso la Chiesa di San Biagio, in piazza Stesicoro, e che sarà officiata da don Alfio Carbonaro, direttore della Commissione pastorale del Lavoro e della Famiglia dell’Arcidiocesi di Catania, culmineranno le recenti iniziative promosse dalla Cisl di Catania sul tema “Insieme per la Pace”.

Saranno presenti i segretari delle Federazioni di categoria della Cisl, i responsabili degli enti e delle associazioni aderenti al sindacato, Maurizio Attanasio segretario generale della Cisl etnea, e Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl siciliana. All’iniziativa hanno aderito finora anche numerosi amministratori della provincia etnea, le Acli, Confcooperative, il Lions Club Catania-Alcantara assieme ad altri Distretti, numerose associazioni di volontariato del catanese e del coordinamento Uniti per San Cristoforo, la “Città dei ragazzi”, “Terra Amica”.

- Pubblicità -

La messa sarà accompagnata da brani musicali eseguiti dai maestri del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”. Al termine della celebrazione, una fiaccolata in piazza Stesicoro accompagnerà le letture e le riflessioni proposte da lavoratrici e lavoratori, associazioni, studenti e cittadini, come segno di unità e testimonianza collettiva contro ogni forma di guerra, odio e violenza.

Le iniziative “Insieme per la Pace” organizzate dalla Cisl etnea sono inserite nel quadro delle manifestazioni della “Maratona per la Pace”, promossa dalla Cisl nazionale, come segno di impegno concreto per la difesa della vita, della dignità umana e del dialogo tra i popoli, e che si concluderà il 15 novembre con la grande manifestazione pacifica di Roma.

«Noi crediamo che costruire la pace significhi, oggi più che mai, assumersi insieme una responsabilità comune: quella di educare al dialogo, al rispetto e alla solidarietà» afferma Attanasio. «Per questo – aggiunge – chiediamo alle istituzioni, alle scuole, alle associazioni, e alle realtà sociali del territorio di essere parte attiva di questo percorso, aderendo all’iniziativa e partecipando alla fiaccolata, anche con propri simboli o rappresentanze, pacificamente e senza schieramenti. La pace non è un bene scontato, ma una scelta quotidiana che chiama ciascuno di noi. Facciamo sentire da Catania una voce unita, di speranza e di umanità».