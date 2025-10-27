Giornata Mondiale contro il Femminicidio: i giornalisti sono invitati a teatro per “Ti bacio quando torno”

- Pubblicità -





In occasione della Giornata Mondiale contro il Femminicidio, nei giorni 24, 25 e 26 novembre, al Teatro Metropolitan di Catania andrà in scena “Ti bacio quando torno”, un musical potente e toccante, ispirato a una tragica storia vera.

L’opera, scritta da Lilia Romeo, è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo e racconta la vicenda di Santina Cannella, una ragazza di appena 15 anni, uccisa negli anni ’50 a Caltanissetta da un uomo molto più grande di lei, per aver rivendicato il diritto allo studio e la libertà di scegliere chi amare.

Uno spettacolo che unisce musica, teatro e denuncia sociale, con la direzione vocale di Manuela Villa, che partecipa anche come interprete, mettendo il proprio talento al servizio di un progetto di forte impatto civile ed emotivo rivolto alle scuole.