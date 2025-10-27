Porto di Augusta (SR), fase di grande trasformazione: incontro di Assiterminal nella sede dell’Authority

AUGUSTA (27 ott) – Massima sinergia tra le aziende che operano nel porto commerciale di Augusta con prospettive di crescita economica, una migliore gestione e ottimizzazione degli spazi, in parte ancora non pienamente rispondenti alle esigenze della movimentazione di merci, l’importanza del network con gli altri porti della Sicilia orientale: sono i punti salienti emersi durante l’incontro, seguito da una visita istituzionale, che si é svolto nell auditorium della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale (Adsp), promosso da Assiterminal. Il presidente nazionale Tomaso Cognolato e il direttore Alessandro Ferrari sono stati accolti dal presidente Adsp Francesco Di Sarcina e dal segretario generale Adsp Attilio Montalto, accompagnati dall’ad del Terminal contenitori del porto di Augusta Antonio Pandolfo.
“Un piacere accogliere e ascoltare i vertici nazionali di Assiterminal – ha detto Di Sarcina – che hanno espresso soddisfazione per il dinamismo del porto megarese, capace di registrare una costante e significativa crescita e nel quale sono presenti diversi cantieri in corso e progettualità innovative, ad esempio il cold ironing, con l’obiettivo di migliorare spazi e strutture esistenti, che al momento ancora non possono esprimere al massimo le potenzialità dello scalo. Renderemo il porto commerciale di Augusta idoneo agli standard europei e internazionali nell’ambito del network con gli altri porti nostra competenza (Catania, Siracusa e Pozzallo): questo é possibile anche grazie all’ottimo allineamento tra Assiterminal e la nostra governance, che sta facendo un grande sforzo economico e organizzativo”.
Per i vertici di Assiterminal il meeting é stato particolarmente utile e proficuo: “Abbiamo condiviso temi di sviluppo e di visione prospettica col presidente Di Sarcina – sottolinea Cognolato – al quale abbiamo rappresentato i sensi di una reale soddisfazione per aver potuto appurare con i nostri occhi i grandi movimenti work in progress al porto, invitandolo al contempo a vigilare affinché gli operatori terminalisti rispettino i loro impegni e facciano squadra con le altre imprese, al fine di evitare sottoutilizzi di parti di banchina, ma siamo certi che il lavoro in corso va nella direzione giusta”.
Porto di Augusta (SR), fase di grande trasformazione: incontro di Assiterminal nella sede dell’Authority
Visita istituzionale dei vertici nazionali per un confronto a più voci sulle prospettive dello scalo megarese e del network con gli altri porti della Sicilia orientale. Nel frattempo proseguono le opere per adeguare spazi, strutture e servizi alle esigenze del mercato e della movimentazione di merci che registrano una costante crescita
