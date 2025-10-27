Sport, cultura e salute: a Catania l’IBAR si mobilita per la qualità dell’aria nella sala lettura dei bambini della biblioteca comunale “Vincenzo Bellini”.

- Pubblicità -

Una domenica di sport e solidarietà ha animato i campi del Padel Weiss, dove si è svolto il 2° Torneo di PadelInterprofessionale, evento promosso dall’IBAR nell’ambito del progetto “Cultura in salute”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catania, ha unito professionisti, istituzioni e cittadini in una raccolta fondi destinata a un obiettivo di grande valore sociale e ambientale.

L’evento, sostenuto da Engel & Völkers, Biofarmlab e Slide Padel, ha registrato una partecipazione entusiasta, confermando l’interesse crescente verso progetti che intrecciano sport, cultura e benessere ambientale.

- Pubblicità -

Grazie alla sinergia tra l’IBAR e gli ordini professionali – tra cui Agronomi, Architetti, Avvocati, Chimici e Fisici, Farmacisti, Ingegneri, Medici, Biologi, Geologi e Giornalisti di Sicilia – nonché al patrocinio del Collegio dei Geometri di Catania, la manifestazione ha assunto un valore che va oltre la competizione sportiva.

Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato a finanziare un progetto di analisi della qualità dell’aria nella sala lettura destinata ai più piccoli, all’interno della storica biblioteca comunale “Vincenzo Bellini”.

Un gesto concreto che coniuga attenzione alla salute dei bambini e valorizzazione degli spazi pubblici dedicati alla cultura, in linea con la visione di una Catania più sostenibile e attenta al benessere collettivo.

Come sottolineano gli organizzatori, “lo sport può essere un veicolo di consapevolezza e responsabilità sociale: giocare per migliorare la qualità dell’aria significa investire nel futuro della città e delle nuove generazioni”.