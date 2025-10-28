Il Catania Film Fest annuncia i film in concorso e la Giuria guidata da Laura Luchetti

- Pubblicità -

Il Catania Film Fest torna dal 13 al 15 novembre 2025 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania), con la XIV edizione, confermandosi un punto di riferimento per la promozione del cinema indipendente italiano ed europeo nel cuore del Mediterraneo. La direzione artistica è composta dal critico cinematografico Emanuele Rauco e dal fondatore Cateno Piazza.

Il Festival presenta una selezione di opere provenienti da undici Paesi europei e del Mediterraneo: Italia, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Libano, Jugoslavia, Polonia, Spagna, Ucraina.

- Pubblicità -

Tre le sezioni competitive della XIV edizione: Catania Film Italiana, che presenta sei lungometraggi e documentari italiani in concorso; Catania Film Euro Mediterranea, con quattro titoli provenienti da diversi Paesi europei e del Mediterraneo; e Catania Corto Euro Mediterranea, che porta in gara tredici cortometraggi firmati da giovani autori e registi emergenti.

Per la sezione non competitiva Catania Mediterranea, il festival proporrà inoltre un focus dedicato al cinema libanese, con proiezioni speciali e approfondimenti che offriranno al pubblico uno sguardo privilegiato sulla creatività e sulla vitalità culturale di un Paese al centro di importanti trasformazioni artistiche e sociali.

La nuova edizione del Catania Film Fest pone al centro storie che interrogano l’identità personale e collettiva, il rapporto con la memoria e la capacità delle relazioni di trasformare la nostra esistenza. I film selezionati raccontano famiglie che si reinventano, comunità che resistono e individui che cercano un posto nel mondo in un tempo segnato da incertezze e cambiamenti. L’attenzione al dialogo tra culture diverse attraversa le opere provenienti dagli undici Paesi coinvolti, dove il Mediterraneo non è solo uno spazio geografico ma un crocevia di sguardi, esperienze e narrazioni. I linguaggi scelti dai registi, dal documentario alla finzione, fino all’animazione, mostrano nuove strade espressive e la voce di autori emergenti capaci di cogliere il presente con sensibilità e coraggio. Il Festival si conferma così un osservatorio privilegiato sul cinema contemporaneo, in un equilibrio fertile tra radici locali e respiro internazionale.

“Questa edizione del Catania Film Fest vuole essere, prima di tutto, la voce dei giovani. Attraverso i corti e i lungometraggi in concorso, provenienti da undici Paesi europei e del Mediterraneo, vogliamo raccontare storie che parlano di identità, memoria e relazioni, ma anche di resilienza e curiosità. Il Festival è uno spazio dove le nuove generazioni possono esprimersi, confrontarsi e dialogare con il pubblico, contribuendo a costruire ponti culturali e a dare vita a uno sguardo contemporaneo sul mondo.” – ha dichiarato il fondatore e direttore artistico Cateno Piazza.

I premi saranno assegnati da una Giuria Ufficiale composta da riconosciuti professionisti del cinema, guidata dalla regista e sceneggiatrice eclettica Laura Luchetti, autrice capace di muoversi tra cinema, animazione, serie TV e tetro con una libertà creativa rara nel panorama italiano.

Dal debutto con Febbre da fieno distribuito da The Walt Disney Company Italia, ai corti di animazione pluripremiati Bagni e Sugarlove, fino all’intenso Fiore Gemello, selezionato da Cannes, Sundance, Toronto, Londra e Busan. Ha diretto la serie Nudes (Rai Play), accolta con entusiasmo dal pubblico e vincitrice del Premio Maximo 2021. Il suo ultimo film La bella estate ha debuttato a Locarno, mentre il 2024 e il 2025 la vedranno protagonista con la seconda stagione di Nudes e la serie Il Gattopardo per Netflix.

Laura Luchetti è affiancata da Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice), Marco Fallanca (manager in eventi e comunicazione), Maria Arena (autrice e regista), Anna Collabolletta (music supervisor), Ivan Scinardo (direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia), Giuseppe Grossi (critico cinematografico) e Lucia Sardo (attrice). Una squadra di esperti la cui competenza garantirà una valutazione attenta alla qualità artistica delle opere e al loro impatto culturale.

Nel corso dell’edizione sarà inoltre assegnato il Premio Miglior Film della Giuria Giovani e Adulti, insieme ai riconoscimenti per le migliori due recensioni cinematografiche realizzate da studenti delle scuole secondarie, universitari e allievi delle accademie. I giovani autori premiati avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, grazie a due accrediti speciali per la prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, a testimonianza dell’impegno del Festival nel sostenere la formazione del pubblico e la critica del futuro.

Il Catania Film Fest è promosso dalla omonima Associazione, in collaborazione con Zo Centro Culture Contemporanee, FCS – Il Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia, il Coordinamento UNESCO dei Festival culturali delle città tardo-barocche del Val di Noto e CNA – Cinema e Audiovisivo, Catania, oltre ad altri partner, associazioni e sponsor che continuano a unirsi al progetto.

Il Catania Film Fest invita stampa, professionisti e pubblico a partecipare a una nuova edizione ricca di incontri, masterclass, attività e proiezioni.