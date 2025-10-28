Salute. Catania ospita il Congresso Nazionale sulla lotta all’ictus (13-15 novembre), oltre 300 esperti a confronto

- Pubblicità -

Dal 13 al 15 novembre 2025, Catania ospiterà il XXIV Congresso Nazionale della SISS – Società Italiana per lo Studio dello Stroke, che si terrà nella prestigiosa sede del Grand Hotel Baia Verde.

L’evento rappresenta un punto di riferimento per la comunità scientifica italiana e internazionale impegnata nello studio, nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus e dell’infarto, tra le principali cause di mortalità e disabilità a livello globale e nazionale. L’impatto di queste patologie sulla salute pubblica e sulla qualità di vita impone un impegno costante nella ricerca, nella prevenzione, nel trattamento e nella riabilitazione.

Il congresso si propone come forum di confronto multidisciplinare tra specialisti di neurologia, neuroradiologia, medicina d’urgenza, riabilitazione e ricerca di base, con l’obiettivo di condividere le più recenti evidenze scientifiche, le innovazioni terapeutiche e le strategie di prevenzione e gestione dello stroke.

Un tema centrale dell’edizione 2025 sarà proprio la prevenzione, un pilastro fondamentale nella lotta contro lo stroke. Il congresso esplorerà come stili di vita sani – che includono una corretta alimentazione, la riduzione della sedentarietà e una buona qualità del sonno – rappresentino strumenti efficaci per ridurre il rischio di eventi cerebrovascolari.

Tra i focus scientifici di maggiore rilievo figurano anche le cause rare di ictus giovanile, un’area di crescente interesse clinico e di ricerca, e le terapie di fase acuta, ambito in cui le nuove tecnologie e i protocolli di intervento tempestivo stanno ridefinendo le prospettive di recupero dei pazienti.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata ai temi dell’alta innovazione e della telemedicina, che stanno trasformando la gestione dell’ictus e dell’infarto in tutte le sue fasi — dalla diagnosi precoce alla continuità assistenziale — favorendo una medicina più accessibile, personalizzata e integrata.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori nazionali e internazionali di primo piano, con sessioni plenarie, simposi tematici, presentazioni di studi originali e workshop formativi rivolti ai giovani ricercatori e ai professionisti sanitari impegnati nella cura dello stroke.

Il presidente del congresso, Gianluca Galvano – Direttore UOC Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia, ARNAS Garibaldi, Catania: “L’ictus cerebrale, prima causa di disabilità in Italia e nel mondo, rappresenta ancora oggi una delle principali sfide della sanità moderna. Per affrontarla servono conoscenza, innovazione e una rete di collaborazione solida e multidisciplinare. Questo congresso sarà un momento di confronto aperto tra tutte le figure coinvolte nella gestione dell’ictus: neurologi, neuroradiologi, neurochirurghi, cardiologi ed esperti della riabilitazione, all’insegna della multidisciplinarietà. Discuteremo di prevenzione, stili di vita, terapie di fase acuta, riabilitazione, intelligenza artificiale e telemedicina, ma anche della necessità di rafforzare le reti tempo-dipendenti per garantire a ogni cittadino la stessa possibilità di cura, indipendentemente dal luogo in cui vive. Il congresso sarà anche un’occasione per favorire il confronto con le istituzioni sanitarie, indispensabile per tradurre le evidenze scientifiche in azioni concrete e politiche sanitarie sostenibili. Grande attenzione sarà infine riservata ai giovani professionisti, che rappresentano il futuro della nostra disciplina: a loro dedicheremo sessioni formative, spazi di discussione e opportunità di crescita scientifica e clinica.”

Rosario Iannacchero – Presidente della Società Italiana per lo Studio dello Strok, SISS: “Questo congresso rappresenta un’opportunità di confronto con tutti gli operatori sanitari che operano nel contesto dell’emergenza della gestione dell’ictus acuto e nella prevenzione secondaria di tale patologia; si parlerà dell’incontro tra due competenze specifiche nella gestione dell’ictus acuto il neurologo dell’emergenza ed il neuroradiologo interventista. Estremamente interessante la sessione sui sistemi organizzativi della presa in carico del paziente colpito da ictus cerebrale con utilizzo di tecnologie innovative machine learning e sistemi digitali. L’altro aspetto da sottolineare è l’ampio spazio che è stato dato alla prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardio cerebrovascolari con una tavola rotonda focalizzata sui fattori di rischio dagli stili di vita attività fisica, educazione alimentare sin dai primi anni di vita, il fumo, e la qualità del cibo“.

La scelta di Catania come sede del XXIV Congresso sottolinea la volontà della SISS di valorizzare la rete stroke sul territorio nazionale e di favorire la partecipazione attiva dei centri del Sud Italia, in un’ottica di coesione e crescita scientifica condivisa.

Ulteriori informazioni:

· Partnership scientifica: AINR – Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica, SIN – Società Italiana di Neurologia, SIRMI – Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, SNO – Scienze Neurologiche Ospedaliere

· Segreteria organizzativa: Avenue Media

· Sede: Grand Hotel Baia Verde – Via Angelo Musco, 8 – 95021 Aci Castello (CT)