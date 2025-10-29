Lavori Pubblici a Catania, domani la consegna della nuova piazza Turi Ferro

- Pubblicità -

Giovedì 30 Ottobre alle ore 10,30, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai lavori Pubblici Sergio Parisi riceveranno in consegna dall’azienda esecutrice dei lavori la rinnovata piazza Turi Ferro, storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo, a pochi passi da Corso Sicilia, nel cuore del centro storico di Catania.

L’intervento, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, originariamente previsto con fondi PNRR e successivamente garantito dal governo nazionale attraverso altre linee di finanziamento comunitario, ha trasformato l’antica piazza in un’ampia area verde pedonalizzata, con nuovi alberi e manto erboso, l’installazione di arredi urbani e un moderno impianto di illuminazione.

Il progetto di riqualificazione ha trasformato piazza Turi Ferro, fino a poco tempo addietro anonima area di parcheggio scarsamente curata, in uno spazio verde attrezzato, capace di coniugare tradizione e modernità.



Si tratta di un tassello importante all’interno di un piano di interventi che coinvolge l’intera area del vecchio San Berillo. Oltre alla consegna di piazza Turi Ferro, infatti, sono in corso i lavori di riqualificazione in via Di Prima, via delle Finanze e di un’ampia zona adiacente piazza della Repubblica e via Monsignor Ventimiglia, in cui si sta realizzando un grande parco urbano di quasi quattro ettari che arricchirà ulteriormente l’offerta di spazi verdi della città.