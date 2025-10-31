Serie C, Casertana-Catania: la diretta della partita

Notte di Halloween da brivido al “Pinto” di Caserta dove il Catania di Mimmo Toscano sarà impegnato contro la Casertana di Federico Coppitelli nell’anticipo della dodicesima giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri vogliono consolidarsi in classifica e cercare di centrare l’ottavo risultato utile consecutivo e dare seguito ai successi ottenuti contro Salernitana e Benevento, ma occhio ai rossoblù che sono una delle rivelazioni di questo girone. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Casertana-Catania: la diretta della partita
20.30 – Fischio d’inizio del match tra Casertana e Catania
Casertana-Catania: le formazioni ufficiali
CASERTANA (-): in attesa
CATANIA (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma
ASSISTENTI: Il sig. Gianluca Scardovi della sezione di Imola e il sig. Davide Merciari della sezione di Rimini
QUARTO UOMO: Il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari
FVS: Il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Pinto di Caserta vale la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Casertana-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.