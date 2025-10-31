Serie C, Casertana-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Notte di Halloween da brivido al “Pinto” di Caserta dove il Catania di Mimmo Toscano sarà impegnato contro la Casertana di Federico Coppitelli nell’anticipo della dodicesima giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri vogliono consolidarsi in classifica e cercare di centrare l’ottavo risultato utile consecutivo e dare seguito ai successi ottenuti contro Salernitana e Benevento, ma occhio ai rossoblù che sono una delle rivelazioni di questo girone. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Casertana-Catania: la diretta della partita

20.30 – Fischio d’inizio del match tra Casertana e Catania

Casertana-Catania: le formazioni ufficiali

CASERTANA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma

ASSISTENTI: Il sig. Gianluca Scardovi della sezione di Imola e il sig. Davide Merciari della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari

FVS: Il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Pinto di Caserta vale la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Casertana-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.