Fiera dei Morti 2025: aperta l’area espositiva e commerciale al parcheggio Fontanarossa

- Pubblicità -

È stata aperta questa mattina, nel parcheggio Fontanarossa di Amts, la grande area espositiva e commerciale della Fiera dei Morti 2025, articolata in 150 stand dedicati ai prodotti del territorio e arricchita da una zona food e spazi gioco per i bambini. Alla cerimonia di apertura, guidata dall’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il presidente del VI Municipio Francesco Valenti, l’esperto del sindaco per le aree mercatali Alessandro Milazzo, la direttrice delle Attività Produttive Valentina Noto, comunali Anthony Manara, Andrea Cardello, Santo Arena e i consiglieri di quartiere Luca Di Lao e Concetto Ecora.

“Apriamo alla città un evento importante della nostra tradizione – ha dichiarato l’assessore Musumeci – reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione e dei tanti operatori che hanno contribuito a realizzare un mercato ordinato e variegato, ricco di prodotti dei nostri territori e di altre regioni come Puglia e Calabria. Desidero ringraziare la Direzione Attività produttive e tutti i settori comunali coinvolti, a partire dalla Polizia locale, presente con diversi operatori, e quanti hanno consentito, nonostante gli allagamenti della notte scorsa, di mantenere puntuale l’appuntamento con la città”.

- Pubblicità -

La Fiera dei Morti resterà aperta fino a domenica 9 novembre, con i seguenti orari: dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, e dalle 9 alle 22.30 nei giorni feriali.