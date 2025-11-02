Palermo lancia il Green Contest: al via il concorso per la mobilità green e sostenibile in città

- Pubblicità -

Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale sono sempre più legate tra loro. È da questa considerazione che nasce il Green Contest – Muoversi sostenibile, vivere meglio, una sfida positiva e partecipata che invita i cittadini di Palermo a ripensare il modo in cui si spostano ogni giorno.

Il Green Contest punta a proporre soluzioni dal basso che riducano l’impatto ambientale degli spostamenti quotidiani per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità attraverso una mobilità sostenibile.

“Si tratta di un nuovo step del progetto promosso da Confesercenti Sicilia insieme al Comune di Palermo e finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana – dice Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia – La possibilità di coinvolgere le persone su un tema tanto delicato quanto importante per il benessere delle comunità e per ripensare l’organizzazione dei servizi, ci è sembrata un’occasione preziosa da prendere al volo”.

L’idea è semplice ma ambiziosa: trasformare le piccole scelte di ogni giorno – come andare al lavoro in bici, condividere l’auto, utilizzare i mezzi pubblici o sperimentare forme di smart working – in un grande movimento collettivo verso una città più verde, più sana e più vicina.

Tutti i cittadini, i lavoratori e gli studenti dell’area metropolitana di Palermo sono invitati a partecipare gratuitamente candidando, entro il 15 novembre 2025, la propria proposta per una mobilità più intelligente, economica e sostenibile. Per partecipare basta compilare il form online disponibile sul sito del progetto Palermo Concilia (www.palermoconcilia.it) e descrivere la propria idea, evidenziandone il possibile impatto sociale, ambientale o comunitario.

Le proposte saranno valutate da una commissione composta da esperti e rappresentanti del progetto, che selezionerà le idee più innovative, realizzabili e capaci di generare un beneficio concreto per la collettività. I vincitori riceveranno un riconoscimento in buoni spesa a km 0, utilizzabili presso i negozi di prossimità convenzionati tramite l’app gratuita APPaga. Un modo per premiare l’impegno e, allo stesso tempo, sostenere l’economia locale, valorizzando i legami di comunità. Oltre alla competizione, GreenContest vuole essere un’occasione di condivisione. Le idee più significative saranno raccontate sui canali ufficiali di Palermo Concilia e dei partner del progetto.

Palermo Concilia è finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana nell’ambito della linea di intervento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per informazioni e candidature: https://palermoconcilia.it/greencontest