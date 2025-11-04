Giacobbe saluta l’ambasciatore Crudele: “Punto di riferimento per Made in Italy e comunità in Australia”

- Pubblicità -

Il Senatore PD Francesco Giacobbe, eletto nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, ha espresso il suo più sentito ringraziamento all’Ambasciatore d’Italia a Canberra, Paolo Crudele, in occasione della conclusione del suo mandato in Australia.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Ambasciatore Paolo Crudele per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui ha rappresentato l’Italia in Australia negli ultimi anni» – ha dichiarato il Senatore Giacobbe. – «Durante il suo mandato, l’Ambasciatore Crudele ha saputo rafforzare i legami tra Italia e Australia, promuovendo non solo la nostra cultura e le nostre eccellenze, ma anche il dialogo istituzionale e la collaborazione economica tra i due Paesi».

- Pubblicità -

Il Senatore Giacobbe ha inoltre sottolineato il valore del lavoro svolto a sostegno della comunità italiana in Australia:

«L’Ambasciatore Crudele ha dimostrato grande attenzione verso la nostra numerosa comunità italiana, sostenendone le esigenze e valorizzandone il ruolo fondamentale come ponte tra i due Paesi. Il suo costante impegno è stato un punto di riferimento per tanti connazionali».

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla promozione del Made in Italy: «Grazie alla sua azione diplomatica – ha aggiunto Giacobbe – l’Ambasciatore Crudele ha contribuito in modo significativo a rafforzare la presenza del Made in Italy in Australia, favorendo nuove opportunità per le imprese italiane e promuovendo l’immagine dell’Italia come sinonimo di qualità, innovazione e bellezza».

«A nome mio personale e di tanti italiani che vivono e lavorano in Australia – ha concluso il Senatore Giacobbe – desidero esprimere profonda gratitudine all’Ambasciatore Crudele per quanto ha fatto e per l’esempio di dedizione e competenza che lascia come eredità del suo mandato. Gli auguro ogni successo per il futuro».