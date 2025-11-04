Infrastrutture, al via i lavori per l’elisuperficie a Palazzo Adriano, nel Palermitano

- Pubblicità -

Al via i lavori per la realizzazione di un eliporto a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, finanziato dalla Regione Siciliana con 470 mila euro. L’obiettivo dell’opera, che sarà operativa 24 ore su 24, è di potenziare i servizi sanitari e di emergenza nel territorio dei Monti Sicani.

«Con questo intervento la Regione Siciliana – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – conferma la propria attenzione per le aree interne e montane, spesso più esposte alle difficoltà logistiche nei servizi di emergenza. Garantire un’elisuperficie operativa 24 ore su 24 a Palazzo Adriano significa offrire una risposta concreta e tempestiva ai cittadini dei Monti Sicani, potenziando la rete dell’elisoccorso e migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari. La sicurezza e la salute dei siciliani restano una priorità per il governo Schifani e continuiamo a investire in infrastrutture che riducono le distanze e rafforzano la coesione territoriale».

L’elisuperficie, oltre ad assicurare i collegamenti con gli ospedali regionali, permetterà l’impiego di mezzi nelle operazioni di elisoccorso, ricerca e salvataggio, protezione civile e sicurezza pubblica. Garantirà il decollo e l’atterraggio di elicotteri con dimensioni fino a 15 metri, tra cui gli aeromobili in dotazione al servizio 118 regionale.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma in elevazione di 27 metri di diametro dotata di impianto di illuminazione notturna, segnaletica orizzontale e verticale, sistemi di sicurezza antincendio e dispositivi di navigazione aerea. L’intervento comprende, inoltre, un piazzale di attesa carrabile, locali tecnologici e di servizio, recinzione di sicurezza e impianti per la gestione delle acque meteoriche. I lavori dureranno al massimo sei mesi.