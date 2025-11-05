La LILT Catania festeggia 75 anni con il simposio “Bellessere è Benessere” in programma il 6 e il 7 novembre

- Pubblicità -

“Bellessere è Benessere: Dalla Prevenzione alla Cura”, è il titolo del simposio, che si terrà il 6 e 7 novembre 2025 presso il Four Points by Sheraton di Catania, allestito dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Catania (LILT) in occasione del 75º anniversario della fondazione, collaterale al “30th International Congress on Molecular Medicine”, promosso dal Presidente della LILT etnea, Prof. Massimo Libra, ordinario di Patologia Generale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania.

La celebrazione del 75° anniversario della LILT etnea sarà arricchita da un momento di ricordo di quanti hanno contribuito alla crescita dell’associazione e dalla cerimonia di consegna dell’attestato di Presidente Emerita alla past presidente, dott.ssa Aurora Scalisi. L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici di Catania e dell’ASP di Catania, vedrà la partecipazione di professionisti e rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali e locali, a testimonianza della collaborazione fra la LILT e le istituzioni stesse nel promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della salute pubblica.

Il simposio propone una visione innovativa della prevenzione e della cura integrata che mette al centro la persona nella sua dimensione fisica, emotiva e sociale. Tra gli ospiti dei lavori, il Presidente nazionale della LILT, Prof. Francesco Schittulli, che terrà una lettura magistrale sul ruolo che oggi riveste la LILT nella prevenzione oncologica.

“Con questo evento – dichiara il Prof. Massimo Libra – vogliamo sottolineare come la prevenzione non sia solo un dovere sanitario, ma un atto di consapevolezza e di amore verso se stessi. Il concetto di bellessere racchiude un approccio globale alla salute, che unisce corpo e mente e restituisce dignità e forza a chi affronta la malattia. È anche un modo per celebrare i 75 anni di impegno della nostra associazione, che continua a crescere grazie al contributo di professionisti, volontari e istituzioni”.