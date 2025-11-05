Sanità, Catanzaro: “Schifani sparito mentre la sanità affonda. Il PD e le opposizioni abbandonano l’Aula: non saremo complici di questo disastro”

- Pubblicità -

“Oggi abbandoniamo l’Aula dell’Assemblea Regionale Siciliana per denunciare il silenzio e l’assenza del Presidente Schifani di fronte al disastro della sanità siciliana. Da settimane chiediamo che venga in Aula a riferire, ma continua a sottrarsi al confronto, come se nulla stesse accadendo.” Lo ha dichiarato in aula all’Ars Michele Catanzaro, capogruppo del PD all’ARS.

“La situazione è sotto gli occhi di tutti: ospedali al collasso, pronto soccorso nel caos, carenza cronica di personale, nomine e commissariamenti che generano solo confusione e sfiducia. E mentre la sanità affonda, – ha aggiunto – Schifani pensa solo a difendere il proprio sistema di potere e a far finta che vada tutto bene mentre il parlamento regionale è stato chiamato a riunirsi per una seduta dedicata ad interrogazioni presentate oltre due anni fa. È un atteggiamento vergognoso e irrispettoso nei confronti del Parlamento e dei cittadini siciliani. Un Presidente che si nasconde, che non parla e che lascia la Sicilia diventare lo zimbello del Paese su un tema vitale come la salute, non è all’altezza del ruolo che ricopre. Per questo – ha concluso Catanzaro – abbiamo lasciato l’Aula: non possiamo essere complici del silenzio e della superficialità di un governo che ignora i problemi reali dei siciliani”.

