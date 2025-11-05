SP 194 impraticabile: interviene il consigliere metropolitano Strano

- Pubblicità -

“Un intervento urgente, completo e strutturale di rigenerazione della SP 194 in territorio di Caltagirone, sempre oggetto di rifacimento stradale e chiusure che però non sono mai definitivi e risolutivi nel tempo”.

Con queste parole il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega alla Provincia Regionale di Catania, Ruggero Strano, chiede un’azione urgente e immediata tramite missiva alla città metropolitana, accogliendo la richiesta da parte degli agricoltori di Caltagirone e Niscemi, vittime decennali inascoltate di una degradante realtà della SP 194. A seguito dell’ultima ondata di maltempo circa 40 coltivatori sono rimasti isolati e impossibilitati a raggiungere i propri fondi, perché la SP 194, unica via di accesso, risulta per l’ennesima volta essere impraticabile. Si richiede, dunque, un’operazione straordinaria di manutenzione concreta al fine di permettere ai possidenti di poter accedere alle proprie aziende nel più breve tempo possibile. Con la mia nota ho chiesto alla città metropolitana, la priorità assoluta, impiegando tutte le risorse economiche e umane, affinché si intervenga in modo definitivo e si diano risposte chiare, per garantire i diritti basilari al lavoro e sicurezza dei cittadini”.