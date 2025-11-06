Sicilia, nasce il “Patto per Restare”: 45 organizzazioni diventano movimento regionale

- Pubblicità -

Ogni anno migliaia di giovani lasciano la Sicilia per cercare altrove ciò che qui manca: opportunità, diritti, futuro. Dopo tre anni di lavoro collettivo, da Catania a Trapani, da Palermo alle aree interne, 45 organizzazioni siciliane si uniranno il 15 novembre a San Giovanni Gemini per firmare il Patto per Restare, il documento che dà vita al primo movimento indipendente regionale per il diritto a restare.



Il Patto è il risultato di un percorso avviato nel 2022 e promosso dal Centro Studi Giuseppe Gatì attraverso il progetto “Questa è la mia terra”. Negli ultimi tre anni, decine di associazioni, fondazioni e spazi culturali si sono incontrati in festival, assemblee e cantieri territoriali per costruire una visione comune e proposte concrete per affrontare le cause dello spopolamento e della fuga dei giovani. “Il nostro lavoro nei territori non basta se non riesce a cambiare anche le istituzioni.



Le esperienze nate dal basso devono diventare sistemiche, entrare nelle politiche pubbliche e cambiare le cose in profondità” dichiara Carmelo Traina, presidente del Centro Studi Giuseppe Gatì, promotore dell’iniziativa. Il Patto per Restare unisce le realtà che vogliono una Sicilia libera nelle scelte e giusta nelle opportunità, dove il futuro non sia una fuga ma una possibilità. Una Sicilia aperta, europea e mediterranea, capace di garantire pari diritti e opportunità a chi resta, a chi torna e a chi arriva.



Un movimento che afferma la libertà di restare come diritto, la responsabilità verso il proprio territorio come dovere, e la partecipazione come strumento di trasformazione collettiva. Perché restare non è una rinuncia, ma una scelta politica di cura e di impegno. Una rete che attraversa la Sicilia Le 45 organizzazioni che hanno sottoscritto il Patto per Restare rappresentano un mosaico ampio e diversificato del tessuto civico siciliano.



Sono attive in tutte e nove le province, con una distribuzione che riflette la vitalità diffusa dei territori: Agrigento 24,7%, Palermo 19,8%, Catania 13,6%, Caltanissetta 9,9%, Siracusa 8,6%, Trapani 7,4%, Ragusa 6,2%, Messina 4,9%, Enna 4,9%.



Complessivamente le realtà aderenti rappresentano oltre 1.500 tra associati e volontari attivi, impegnati quotidianamente in progetti di rigenerazione sociale, culturale ed economica.



Gli ambiti principali di attività riguardano:

Giovani e politiche giovanili;

Partecipazione civica e cittadinanza attiva;

Cultura ed educazione;

Lavoro e sviluppo locale;

Ambiente e sostenibilità.



Si tratta di associazioni, cooperative, fondazioni e collettivi che operano su temi che spaziano dalla formazione e inclusione sociale alla valorizzazione dei territori e dei beni comuni, dalla promozione del lavoro giusto e dell’impresa sociale alla lotta contro lo spopolamento. Insieme formano una rete di 45 presidi civici che, dalle aree interne alle grandi città, contribuiscono a costruire una Sicilia in cui restare diventa una scelta collettiva e possibile.



Il documento integrale del Patto e la lista delle organizzazioni sono disponibili in questa cartella google drive. Nella stessa cartella al termine Materiali Stampa dell’evento saranno rese disponibili foto e video.



Programma dell’Assemblea

Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 15.30 alle 18.30

San Giovanni Gemini (AG) – Centro Fieristico, Via A. Meglio 5



Si tratta di associazioni, cooperative, fondazioni e collettivi che operano su temi che spaziano dalla formazione e inclusione sociale alla valorizzazione dei territori e dei beni comuni, dalla promozione del lavoro giusto e dell’impresa sociale alla lotta contro lo spopolamento. Insieme formano una rete di 45 presidi civici che, dalle aree interne alle grandi città, contribuiscono a costruire una Sicilia in cui restare diventa una scelta collettiva e possibile. Il documento integrale del Patto e la lista delle organizzazioni sono disponibili in questa cartella google drive. Nella stessa cartella al termine Materiali Stampa dell’evento saranno rese disponibili foto e video. Programma dell’Assemblea Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 15.30 alle 18.30 San Giovanni Gemini (AG) – Centro Fieristico, Via A. Meglio 5 15.30: Accoglienza e registrazioni

16.00: Apertura dei lavori e introduzione, racconto del cammino che ha portato alla nascita del movimento regionale per il diritto a restare.

16.30: Interventi delle organizzazioni aderenti. Brevi contributi e testimonianze delle organizzazioni che hanno sottoscritto il Patto.

17.15: Firma collettiva del Patto per Restare. Momento ufficiale di sottoscrizione pubblica del documento programmatico.

17.45: Elezione del Coordinamento regionale. Nomina del primo Coordinamento del Movimento, incaricato di guidare le azioni nel 2026.

Ore 18.15: Chiusura dei lavori e saluti



A seguire, momento conviviale informale tra i partecipanti.

90100lab (Palermo)

ADIS (Licata)

Aiutiamo Colapesce (Aragona)

Associazione borghi più belli d’Italia in Sicilia (Sicilia)

Associazione Liber…i (Salemi)

Associazione Parco Cava – Grotta del Drago (Scordia)

Associazione Ricreativa e Culturale John Belushi APS (Agrigento)

Avola Book Festival – Fuori Luogo (Avola)

Babbaluci fuori dal guscio (San Giuseppe Jato e San Cipirello)

Badia Lost & Found soc. coop. (Lentini)

Beddamé (Joppolo Giancaxio)

Catania Book Festival (Catania)

Centro Studi Giuseppe Gatì (Campobello di Licata)

CIVES (Caltagirone)

Coordinamento giovani CGIL Palermo (Provincia di Palermo)

cori.theproject (Cammarata/San Giovanni Gemini)

E1 APS (Casteltermini)

Facciamocisentire (Santo Stefano Quisquina)

Facilmente APS (Aragona)

Flet (Piana degli albanesi)

Fondazione Marea Ente Filantropico ETS (Sicilia)

Il circo pace e bene (Milena)

Isola Catania Impresa Sociale S.r.l. (Catania)

Local Impact Aps (Agrigento)

Lycoworking aps (Licodia Eubea – Monti Iblei e Calatino)

Maghweb (Palermo e provincia, Sicani)

Make Hub (Licata)

Meraki testa dell’acqua (Testa dell’acqua, Noto)

Nun si parti (Sicilia)

Partecipazione Politica – Gruppo Civico Mazara (Mazara del Vallo)

RadicaHub (Campobello di Licata)

Radici al quadrato (Serradifalco)

Rete degli Studenti Medi – Monti Sicani (Monti Sicani)

RUM – Rete Universitaria Mediterranea (Palermo)

RIFAI Rete Italiana dei Facilitatori delle Aree Interne (Palermo, Agrigento)

Scuola di Restanza e Futuro (Palermo e provincia)

South Working – Lavorare dal Sud ETS (Sicilia)

Spazio Giovani Generazioni (San Giovanni Gemini)

SVI.MED. ETS – Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (Ragusa)

T.T.T. Tierra Techo Trabajo aps (Agrigento)

Trame di Quartiere (Catania)

UDU Palermo – Unione degli Universitari (Palermo)

Unione Giovani di Sinistra (Sicilia)

Via delle rondini (Santo Stefano Quisquina)

Zagara ETS (Catania)

- Pubblicità -