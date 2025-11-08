Violenza di genere, al via “Le parole che salvano”: la campagna della Cisl Sicilia che narra le esperienze reali di 4 donne

- Pubblicità -

Ha preso il via ieri, venerdì 7 novembre, la campagna di comunicazione e informazione “Le parole che salvano”, promossa dalla Cisl Sicilia con il coordinamento regionale delle Donne e delle politiche di genere, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.



Da questo momento, fino alla giornata appunto del 25 novembre, sui canali istituzionali e social della Cisl Sicilia, verranno raccontate le storie vere di Aurora, Maria, Stefania e Valentina, quattro donne che con coraggio sono riuscite a sottrarsi alla spirale infernale della violenza.



“Abbiamo voluto dare voce a persone che si sono trovate imprigionate in un incubo e che, con forza, consapevolezza e chiedendo sostegno e aiuto, hanno ricostruito la loro vita” afferma Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Sicilia, che aggiunge: “Raccogliamo spesso le storie disperate di donne che si trovano a vivere in un inferno. Vogliamo mostrare, attraverso il racconto di storie drammatiche, che si possono spezzare le catene.”



L’iniziativa vuole porre l’accento sull’importanza del linguaggio come primo strumento di prevenzione e di aiuto. Diversi gli obiettivi che la Cisl Sicilia intende perseguire. “Vogliamo mettere al centro il valore della comunicazione come mezzo per prevenire, denunciare, sostenere e ricostruire. Intendiamo sensibilizzare la società sull’importanza di riconoscere i segnali di violenza, in tutte le sue forme (fisica, psicologica, economica, verbale)” – sottolineano Chiara Barbera, segretaria regionale Cisl Sicilia con delega alle Pari opportunità, e Vera Carasi, responsabile del coordinamento delle Donne e delle Politiche di genere della Cisl regionale – e attivare ‘sentinelle’ in particolare nei posti di lavoro, luoghi strategici per intercettare e offrire supporto”.



Nella campagna saranno evidenziate alcune parole chiave volte a incoraggiare le donne a uscire fuori dalla spirale della violenza. “Ogni atto di violenza, ogni femminicidio – dichiara la Piana – è una ferita per tutti noi, una sconfitta per tutti. ‘Le parole che salvano’ non sono slogan privi di contenuto, ma il ponte reale verso la libertà, nel percorso di emancipazione delle donne vittime di abusi verso un nuovo domani, nella consapevolezza che le parole possono ferire ma anche e soprattutto salvare, generando un reale cambiamento”.