Serie C, Catania-Team Altamura 2-0: Di Gennaro e Cicerelli regalano la vetta momentanea ai rossazzurri!

Tredicesima giornata del girone C di Serie C e torna in campo il Catania di Domenico Toscano che sfida oggi al Massimino alle 14.30 il Team Altamura di Devis Mangia. I rossazzurri vogliono proseguire l’ottimo momento di forma e tornare a vincere dopo il 2-2 di Caserta dello scorso 31 ottobre. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Team Altamura 2-0: la diretta della partita

90+4′ – FINALE AL MASSIMINO: 2-0 PER IL CATANIA SUL TEAM ALTAMURA

90+1′ – Ammonito Rosafio nell’Altamura

90′ – Concessi quattro minuti di recupero

90′ – Fuori Curcio per Nicolao nell’Altamura

85′ – Il Catania sostituisce Donnarumma per Allegretto

82′ – Nel Catania fuori Cicerelli per Jimenez

79′ – Cambi Altamura: fuori Dipinto e Grande per Crimi e Florio

77′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: 2-0 SIGLATO DA EMMANUELE CICERELLI CHE PORTA AVANTI DI DUE I RAGAZZI DI TOSCANO

70′ – RETE DEL CATANIA: SEGNA MATTEO DI GENNARO CHE PORTA AVANTI I ROSSAZZURRI. 1-0!

66′ – Nell’Altamura fuori Simone e Nazzaro per Ortisi e Franco

65′ – Super occasione per il Catania con Forte, a tu per tu con Viola sbaglia un gol incredibile

64′ – Nel Catania fuori Caturano, Lunetta e Quaini per Forte, D’Ausilio e Corbari

59′ – Rossazzurri che ci provano di testa con Lunetta, para centrale Viola

56′ – Catania ancora pericoloso con una violenta girata di Lunetta, palla di poco a lato

53′ – Cartellino giallo per Silletti del Team Altamura

50′ – Team Altamura che ci prova dal limite con Curcio, para a terra Dini

49′ – Catania vicino al vantaggio con Caturano di testa su angolo, palla alta

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO

Catania-Team Altamura 0-0: partita bloccata, 0-0 al Massimino

45+5′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: 0-0 TRA I ROSSAZZURRI E TEAM ALTAMURA

45+1′ – ALTRO GOL ANNULLATO AL CATANIA: a segno Di Gennaro ma il direttore di gara annulla per fuorigioco

45′ – Concessi cinque minuti di recupero

41′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: Lunetta a tu per tu con Viola serve Caturano che segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco del 23 rossazzurro

37′ – Altamura che ci prova con Zazza su angolo, palla di poco a lato

33′ – Catania in avanti con un colpo di testa di Casasola e poi un tentativo di ribattuta di Pieraccini, si salva l’Altamura

29′ – Nessun rigore per il Catania, i rossazzurri avevano chiesto il penalty per un presunto fallo di mano di Zazza

27′ – FVS per un possibile rigore per il Catania

18′ – Poche occasioni e partita bloccata al Massimino

8′ – Catania vicino al gol con Lunetta imbeccato da un lancio lungo di Di Gennaro, para bene Viola.

3′ – Subito Altamura pericoloso con Curcio che in mischia manda di poco a lato la prima palla gol del match

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-TEAM ALTAMURA

14.30 – Fischio d’inizio di Catania-Team Altamura

Catania-Team Altamura 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini (dal 64′ Corbari), Di Tacchio, Donnarumma (dal 85′ Allegretto); Lunetta (dal 64′ D’Ausilio), Cicerelli (dal 81′ Jimenez); Caturano (dal 64′ Forte). A disposizione: Bethers; Coco, Doni, Forti, Stoppa, Quiroz, Rolfini. Allenatore: Domenico Toscano

TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Viola; Zazza, Silletti, Lepore; Mogentale, Dipinto (dal 79′ Crimi), Nazzaro (dal 66′ Franco), Grande (dal 81′ Florio); Rosafio, Curcio (dal 90′ Nicolao); Simone (dal 66′ Ortisi). A disposizione: Spina; Dipinto F., Poli, Esposito, Mbaye, Dimola, Peschetola. Allenatore: Devis Mangia

ARBITRO: Il sig. Gabriele Sacchi della sezione di Macerata

ASSISTENTI: Il sig. Nicola Morea della sezione di Molfetta e il sig. Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI: 53′ Silletti (ALT), 90+1′ Rosafio (ALT)

ESPULSI:

RETI: 70′ Di Gennaro (CAT), 77′ Cicerelli (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Team Altamura sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.