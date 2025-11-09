Salute. Terapia del dolore: l’11 e il 12 visite gratuite al San Marco di Catania per la nuova edizione di “Cento città contro il dolore”

- Pubblicità -

L’11 e 12 novembre prossimi, dalle ore 8 alle ore 13, nel Centro Hub di Terapia del Dolore dell’ospedale San Marco, in viale Azeglio Ciampi a Catania, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” offre visite gratuite e consulenze specialistiche rivolte in particolare agli anziani che soffrono di dolori persistenti e difficili da gestire.



L’Azienda ospedaliero universitaria, con il Centro Hub, anche quest’anno partecipa alla XVII edizione della campagna nazionale “Cento città contro il dolore”, promossa dalla Fondazione ISAL, con le due giornate dedicate alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento del dolore cronico negli anziani.



Obiettivo dell’evento è diffondere la cultura della cura del dolore e garantire a tutti i pazienti, in particolare ai più fragili spesso trascurati, l’accesso a terapie efficaci, moderne e personalizzate.



Quest’anno il Centro diretto da Salvatore Caramma, ha scelto di dedicare l’evento al tema “Il dolore nell’anziano: riconoscerlo, capirlo, curarlo”, per accendere i riflettori in special modo su due tipi di dolore: il dolore osteoarticolare, tra le principali cause di disabilità nella popolazione “senior” ed il dolore neuropatico, espressione di patologie complesse ma oggi sempre più trattabili grazie a tecniche moderne di neuromodulazione.



“L’anziano è spesso rassegnato a convivere con il dolore, credendo che sia parte inevitabile dell’età – spiega il dottore Caramma – ma non è così: il dolore cronico si può e si deve trattare”.



Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, tramite mail all’indirizzo: terapiadeldolore@policlinico.unict.it o al numero di telefono: 095/4794486 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00).