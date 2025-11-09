Torna l’“Assemblea delle assemblee” della Cgil di Catania: il 14 novembre il confronto sullo sciopero generale del 12 dicembre

- Pubblicità -

Si terrà giovedì 14 novembre, alle ore 9,30, nel salone dell’oratorio dei Salesiani in via Santa Maria delle Salette 116, la nuova “Assemblea delle assemblee” della Cgil di Catania. All’incontro parteciperanno il segretario generale della Cgil di Catania Carmelo De Caudo e il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

Al centro del confronto, la preparazione dello sciopero generale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil a livello nazionale per chiedere una svolta radicale nella legge di bilancio 2026 e per rivendicare più giustizia sociale, lavoro stabile e un nuovo modello di sviluppo. In Sicilia, la mobilitazione confluirà nella manifestazione regionale di Palermo, con la partecipazione di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati provenienti da tutte le province.

Lo sciopero, deliberato dall’Assemblea generale della Cgil a Firenze il 6 novembre, nasce dalla necessità di contrastare una manovra economica che, come denunciato dal sindacato, non risponde ai bisogni reali del Paese, ignorando la crisi industriale, la crescita della precarietà e l’impoverimento delle retribuzioni.

“L’assemblea delle assemblee sarà ancora una volta l’occasione per tutte le delegate, i delegati, le lavoratrici e i lavoratori del territorio a costruire insieme questa nuova mobilitazione. Il mondo del lavoro siciliano vuole fare sentire la propria voce a Palermo – dice il segretario De Caudo- Per questo ci auguriamo una grande adesione anche da Catania. La nostra città deve fare sentire la sua voce”.