Erasmus+ Eco-fashion: a partecipare a Parigi anche l’istituto “Concetto Marchesi”

L’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia partecipa da oggi alla quinta e ultima mobilità LTTA (Learning Teaching Training Activities) del Progetto Erasmus+ Eco-fashion Where Recycling Meets Where Recycling Meets Podium; Eco-Fashion’s Creative Renaissance, che si svolgerà a Parigi dal 10 al 14 novembre 2025.

Alla mobilità prendono parte due studenti, accompagnati dal Dirigente Scolastico

dott.ssa Benedetta Liotta e dalla prof.ssa Cinzia Claudia La Rosa, coordinatrice del

progetto.

Durante la settimana studenti e docenti saranno coinvolti in attività didattiche inerenti

la tematica del meeting “Eco-Vogue: Revolutionizing Fashion in the Heart of

Paris” con visite presso esercizi di moda ecosostenibili solidali e laboratori di riciclo.

Il programma prevede la visita ad importanti siti storici e culturali parigini, alla scoperta del territorio e del patrimonio artistico dalla Parigi Medievale. Di notevole rilevanza la visita al mercato tessile di Saint Pierre, alla mostra di Rick Owens, al Palazzo Galierra sede del Museo della moda e al Museo Louvre

con altri studenti e docenti delle scuole partner provenienti dalla Spagna, Francia,

Irlanda e dalla Turchia.