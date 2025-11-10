Erasmus+ Eco-fashion: a partecipare a Parigi anche l’istituto “Concetto Marchesi”

L’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia partecipa da oggi alla quinta e ultima mobilità LTTA (Learning Teaching Training Activities) del Progetto Erasmus+ Eco-fashion Where Recycling Meets Where Recycling Meets Podium; Eco-Fashion’s Creative Renaissance, che si svolgerà a Parigi dal 10 al 14 novembre 2025.
Alla mobilità prendono parte due studenti, accompagnati dal Dirigente Scolastico
dott.ssa Benedetta Liotta e dalla prof.ssa Cinzia Claudia La Rosa, coordinatrice del
progetto.
Durante la settimana studenti e docenti saranno coinvolti in attività didattiche inerenti
la tematica del meeting “Eco-Vogue: Revolutionizing Fashion in the Heart of
Paris” con visite presso esercizi di moda ecosostenibili solidali e laboratori di riciclo.
Il programma prevede la visita ad importanti siti storici e culturali parigini, alla scoperta del territorio e del patrimonio artistico dalla Parigi Medievale. Di notevole rilevanza la visita al mercato tessile di Saint Pierre, alla mostra di Rick Owens, al Palazzo Galierra sede del Museo della moda e al Museo Louvre
con altri studenti e docenti delle scuole partner provenienti dalla Spagna, Francia,
Irlanda e dalla Turchia.
