Messina Opera Film Festival, 14 corti da tutto il mondo in gara per il Premio Emi Mammoliti. Presenti anche 3 registi messinesi

10 novembre – Il Direttore Artistico Ninni Panzera e la curatrice del concorso Mariafrancesca Monsù Scolaro hanno definito la griglia di partenza del Concorso Internazionale di Cortometraggi del Messina Opera Film Festival.

Sono quattordici le opere in gara, provenienti da sei Paesi (Italia, USA, Iran, Germania, Spagna e Irlanda), che si contendono il Premio Emi Mammoliti per il Miglior Cortometraggio. Tra queste, ben dieci saranno presentate in anteprima in Italia, Europa e nel mondo, testimonianza di una crescita esponenziale del concorso, capace di attirare registi da tutto il pianeta.

La piattaforma FilmFreeway ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione dell’evento, con oltre mille opere visionate provenienti da più di cento Paesi. La selezione offre uno sguardo approfondito sulla produzione dei cortometraggi, evidenziando una varietà di tecniche di realizzazione. Tra queste l’animazione, le contaminazioni artistiche e l’impiego delle nuove tecnologie. Particolare attenzione è dedicata anche alla componente musicale, che richiama le tradizioni liriche e, in alcuni casi, include opere originali appositamente composte per le produzioni.

Tra i quattordici cortometraggi in concorso, tre sono realizzati da registi messinesi: Giovanni Maria Currò con Medea, Luciangela Gatto con Zobeide e Simonetta Pisano con Il breve viaggio del piccolo Omero, questi ultimi due in anteprima assoluta.

La Giuria, già annunciata, si presenta di grande rilevanza. È presieduta dal compositore Paolo Vivaldi e comprende i registi internazionali Axel Ranisch e Antonia Bain. Oltre al premio principale, la Giuria assegnerà un Premio Speciale e un riconoscimento alla migliore interpretazione.

Di particolare rilievo è l’introduzione di un premio assegnato da una Giuria composta da studenti universitari, curata dalla testata giornalistica UniversoMe. Questa novità apporterà un punto di vista fresco e originale sulle opere in gara, arricchendo ulteriormente la valutazione complessiva del concorso.

Inoltre, il festival rafforza la propria presenza a livello nazionale grazie alla rinnovata collaborazione con la piattaforma MYmovies. Questa partnership garantirà alle opere selezionate una visione in streaming sia durante il festival sia nei quindici giorni successivi, offrendo una significativa visibilità che supera i confini locali e raggiunge un pubblico più ampio.

Il Messina Opera Film Festival è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dal Teatro di Messina, dalla Sicilia Film Commission dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Fondazione Messina per la Cultura del Comune di Messina e dal Ministero della Cultura. Collaborano altresì il Conservatorio Corelli, Unioncamere Sicilia, CNA Sicilia e l’Università di Messina. Media Partner RAI, MYmovies e UniversoMe.

Mercoledì 3 dicembre

Carmen (USA, 2025) di Ximena Esparragoza (15’)

(prima europea)Presente la regista

Il vuoto di te (Italia, 2025) di Stefano Zito (6’) Presente il regista

Medea (Italia, 2022) di Giovanni Maria Currò (14’)

Presente il regista

Grand Opera (Italia, 2024) di Marco Napoli (3’)

(prima assoluta)

Giovedì 4 dicembre

The Quarantine Redemption (Iran, 2023) di Bahar Dorabadi (13’)

(prima italiana)

Trill (USA, 2022) di JT Doran (3’)

(prima mondiale)

Zobeide (Italia, 2025) di Luciangela Gatto (13’)

(prima assoluta) Presente la regista

A Fish & A Bird (USA, 2025) di Deanna Moorehead (7’)

(prima europea) Presente la regista

Venerdì 5 dicembre

Chloe’s Dream (Germania, 2025) di Jérôme Erhart, Sylwia Szkiladz, Jessica Poon (6’)

(prima italiana) Presenti due cantanti del film

Chinese Laundry (Italia, 2022) di Giorgio Arcelli Fontana (15’)

Presente il regista



Odi.0 (Italia, 2025) di Cristian Taraborrelli (5’)

(prima mondiale) Presente il regista

Il breve viaggio del piccolo Omero (Italia, 2025) di Simonetta Pisano (15’)

(prima assoluta) Presente la regista

Echoes of Her (Irlanda, 2025) di Marco Reale (8’)

(prima mondiale)

Violet, the Courtesan (Spagna, 2012) di David Casals Roma (14’)

Presente il regista