Sabato e domenica a Catania il Trofeo nazionale “Open” di “Para Powerlifting (Pesistica paralimpica)

Domani, mercoledì 12 novembre, con inizio alle 10,30, al Catania Airport Hotel, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del Trofeo nazionale “Open” di “Para Powerlifting (Pesistica paralimpica), maschile e femminile, le cui gare si disputeranno il 15 ed il 16 novembre prossimi nello stesso albergo. All’evento è abbinata la seconda edizione del memorial dedicato al maestro Giuseppe Primo ed a Rossana Alba, al quale parteciperanno società provenienti da tutta Italia. La manifestazione è curata da Salvatore Primo, direttore sportivo del Centro sportivo dilettantistico olimpico di Scordia, società presieduta da Vincenzo Messina.