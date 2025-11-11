Università di Catania, ai Benedettini un dialogo con Pietrangelo Buttafuoco sulla Biennale di Venezia

Mercoledì 12 novembre alle 10, al Coro di notte del Monastero dei Benedettini, conversazione sulla prestigiosa istituzione veneziana. Partecipano il presidente Pietrangelo Buttafuoco e la responsabile dell'Archivio, Debora Rossi

Mercoledì 12 novembre alle 10, nel Coro di notte “Magnano San Lio” del Monastero dei Benedettini, si terrà l’incontro dal titolo “Le arti contemporanee e La Biennale di Venezia”. L’iniziativa mira ad approfondire il ruolo e l’impatto delle arti contemporanee nel panorama culturale italiano e internazionale, con un focus speciale sulla prestigiosa istituzione veneziana, un’occasione per connettere il mondo accademico e la cittadinanza catanese con una delle massime espressioni dell’arte contemporanea mondiale.

Dopo i saluti istituzionali, a introdurre e moderare la discussione sarà Ivana Randazzo, docente di Estetica al dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania. Interverranno il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco – che condividerà la visione strategica e le prospettive future dell’istituzione – e Debora Rossi, responsabile dell’Archivio storico delle Arti contemporanee, che offrirà uno sguardo prezioso sulla memoria storica e documentale del grande evento.

