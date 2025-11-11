Università di Catania, ai Benedettini un dialogo con Pietrangelo Buttafuoco sulla Biennale di Venezia

- Pubblicità -

Mercoledì 12 novembre alle 10, nel Coro di notte “Magnano San Lio” del Monastero dei Benedettini, si terrà l’incontro dal titolo “Le arti contemporanee e La Biennale di Venezia”. L’iniziativa mira ad approfondire il ruolo e l’impatto delle arti contemporanee nel panorama culturale italiano e internazionale, con un focus speciale sulla prestigiosa istituzione veneziana, un’occasione per connettere il mondo accademico e la cittadinanza catanese con una delle massime espressioni dell’arte contemporanea mondiale.

Dopo i saluti istituzionali, a introdurre e moderare la discussione sarà Ivana Randazzo, docente di Estetica al dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania. Interverranno il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco – che condividerà la visione strategica e le prospettive future dell’istituzione – e Debora Rossi, responsabile dell’Archivio storico delle Arti contemporanee, che offrirà uno sguardo prezioso sulla memoria storica e documentale del grande evento.

