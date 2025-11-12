L’IC Vittorino Da Feltre di Catania ospita il contest provinciale “Stop alle dipendenze. Il coraggio della libertà”

- Pubblicità -

L’IC Vittorino da Feltre di Catania, scuola polo provinciale del progetto regionale @LAB School – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze, lancia la tappa conclusiva del contest provinciale dedicato alla prevenzione del traffico e dell’uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti. L’evento si svolgerà venerdì 14 novembre 2025, dalle ore 9.30, all’Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco. Sono previsti interventi istituzionali e artistici, ma anche testimonianze e la presentazione di un concorso dedicato agli studenti della provincia, che esporranno i loro contenuti artistici sul tema delle dipendenze creati nel corso del progetto.

Alle 10.00, dopo il saluto del dirigente scolastico dell’IC Vittorino da Feltre, Loredana Argentino, il programma prevede gli interventi delle istituzioni locali coinvolte e di Elena Ippoliti, responsabile dell’Ufficio ONU dei Diritti Umani a Ginevra.

Alle ore 10.30, invece, sarà il momento della performance pittorico-sonora “300 grammi”, ideata e interpretata da Igor Scalisi Palminteri e dal musicista Angelo Sicurella.

Alle 11.30 andrà in scena la performance “Nesima”, scritta e interpretata dagli allievi delle classi terze dell’IC Vittorino da Feltre. “Nesima” è stata creata durante il laboratorio sull’uso dell’arte per i diritti umani “Giovani voci per il benessere”, condotto dal regista Alessandro Ienzi. La performance è una richiesta di libertà e giustizia per tutti i bambini, potenziali vittime del traffico e dell’abuso di stupefacenti, che da Nesima si rivolge al mondo. Narra la storia immaginaria di alcuni giovani che incontrano la droga in un campetto di periferia, ormai abbandonato, e, rimasti vittime della dipendenza, lottano per riconquistare il benessere e la libertà.

Alle ore 12.00 saranno presentate le creazioni degli allievi della provincia sul tema della prevenzione e della libertà dalle dipendenze e saranno annunciati i quattro vincitori del contest.

L’evento sarà presentato da Alessandro Ienzi e sarà trasmesso in streaming audio video su youtube da Lemov Studio.

“Sono felice che il nostro Istituto sia promotore di questa iniziativa, che assume una importanza fondamentale per il presente e il futuro degli studenti della provincia e in generale per tutti i giovani oggi più che mai esposti alla minaccia delle orribili conseguenze del traffico e dell’abuso di stupefacenti – dichiara la dirigente Loredana Argentino –. L’arte è uno straordinario strumento di educazione ai diritti e agli stili di vita sani. I nostri studenti inaugurano oggi, partendo da Nesima un cammino che sarà certamente luminoso e fecondo di un cambio sociale e sono certa che diventeranno una voce importante per la prevenzione all’uso di stupefacenti.”