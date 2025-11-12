Opinioni politiche. Barbagallo (PD): “ La relazione Antimafia scatta una fotografia drammatica della regione”

- Pubblicità -

“Il problema dei mancati controlli da parte dell’amministrazione regionale al centro anche della relazione annuale della commissione regionale antimafia. Il presidente Cracolici ha fatto una fotografia drammatica della macchina ‘regione’, che riflette anche le notizie di cronaca di questi giorni che riguardano turbative d’asta, appalti aggiustati con il coinvolgimento di esponenti politici, funzionari pubblici e alti dirigenti”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha assistito questo pomeriggio a sala d’Ercole all’esposizione della relazione della commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici.

“Una regione vissuta come bancomat, piegata agli interessi di alcuni – dice Barbagallo, riprendendo alcuni passaggi della relazione – distante dai cittadini e dove la burocrazia è asservita alla politica. Concordo: è saltato un sistema, sono saltati i controlli negli appalti ma in particolare nei subappalti per colpa del codice varato da Salvini che, lo avevamo previsto, favorisce una illegalità diffusa. Ma la mancata vigilanza è strutturale e riguarda anche l’istituto zooprofilattico, l’assessorato al Territorio, la sicurezza nei luoghi di lavoro. E di tutto questo – conclude Barbagallo – ritengo che la responsabilità debba essere ascritta al vertice politico, cioè a Schifani, che in 3 anni non è riuscito a dare nuovi impulsi e una guida sicura”.

- Pubblicità -