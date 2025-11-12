Palermo, al Teatro Agricantus debutta “Il diverticolo” irresistibile show di parole e musica con Ernestomaria Ponte

- Pubblicità -

Ernestomaria Ponte torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo con un irresistibile nuovo show di cabaret e musica che scava nel profondo delle nostre paure più intime: l’ansia per la salute.

Debutta giovedì 13 novembre alle ore 21 “Il diverticolo”, nuovo testo comico nato dalla penna di Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri che offrono al pubblico un esilarante viaggio tra esami clinici improbabili, diagnosi bizzarre e l’infinita burocrazia della sanità italiana.



Ernestomaria Ponte porta sul palco le sue vicissitudini personali, condite dall’inconfondibile e tagliente verve comica che lo contraddistingue, accompagnato dalla A-Social Band, la formazione composta da Corrado Nitto (al piano), Davide Puccio (al basso), Tony Greco (alla chitarra) e Vincenzo Castello (alla batteria). Con la sua inconfondibile ironia, Ponte si fa portavoce di tutti coloro che, armati di tessera sanitaria, si ritrovano a combattere una guerra a colpi di ticket e file interminabili. Lo spettacolo è un’analisi sarcastica dei disservizi che trasformano un semplice appuntamento medico in un’odissea, dove il medico di base diventa un oracolo incomprensibile e la prenotazione di una visita una missione impossibile. Tra battute taglienti e aneddoti esilaranti, l’artista palermitano smonta i miti del “malato immaginario” e racconta con cinico umorismo le nostre ipocondrie, le assurde mode salutiste e la tragicomica rincorsa alla giovinezza eterna. “Il diverticolo” è un vero e proprio concerto di parole e musica, un mix esplosivo in cui il ritmo della A-Social Band sottolinea, commenta e a volte sbeffeggia i monologhi di Ernesto Maria Ponte, trasformando le ipocondrie in grasse risate, le patologie in pura comicità. Un’esperienza terapeutica che non richiede prescrizione, ma che garantisce una sola certezza: si riderà talmente tanto da dimenticare ogni malanno e, anzi, si ritornerà tornerà a casa convinti di stare benissimo.

“Il diverticolo” replica nei week-end fino al 21 dicembre (tranne dal 4 al 7 dicembre), tutti i giorni alle ore 21 e la domenica alle ore 18.