“Autunno in Cantina”: ultimo weekend tra le cantine della Sicilia occidentale

Un racconto di gusto, cultura e identità che attraversa l’isola da est a ovest. In arrivo le ultime tappe a Marsala, Menfi e Camporeale.

Si consolida il successo di “Autunno in Cantina”, il progetto promosso dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) che sta portando in scena l’anima più autentica dell’enoturismo siciliano. Il festival, inaugurato lo scorso 25 ottobre, ha già fatto tappa in alcune delle realtà vitivinicole più rappresentative della Sicilia: dalle Cantine Nicosia alla tenuta Gigliotto di Piazza Armerina, passando per Oliveri e le aziende della costa tirrenica.

L’ultimo appuntamento, ospitato dalle Cantine Tornatore di Castiglione di Sicilia, ha offerto al pubblico un’esperienza immersiva tra vino, arte e sapori, con lo show cooking dedicato alla caponata e lo spettacolo “Cunto Culinario” di Paride Benassai, applaudito per la sua ironia e intensità. Il percorso proseguirà adesso verso la Sicilia occidentale con tre nuove esperienze che chiuderanno l’edizione di quest’anno: venerdì 14 novembre, alle ore 16:00 appuntamento presso le Cantine Pellegrino, Marsala (TP). Si tratta di una delle aziende simbolo della viticoltura siciliana: degustazioni dedicate al Marsala e ai vini bianchi da vitigni autoctoni, tra visite guidate e laboratori sensoriali.

Sabato 15 novembre, alle ore 16:00, tappa da Mandrarossa Winery, a Menfi (AG). L’occasione per scoprire l’anima agricola di questo territorio, tra i vigneti che si affacciano sul mare e la filosofia green di una delle realtà più innovative della Sicilia sud-occidentale.

Domenica 16 novembre, alle ore 11:00, chiusura da Alessandro di Camporeale, Camporeale (PA). Sarà una giornata dedicata al vino biologico e al racconto delle colline palermitane, dove la sostenibilità incontra la tradizione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il +39 334 150 8142 o inviare una mail ad associazionespettacolaresempre@gmail.com.



