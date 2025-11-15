Serie C, Casarano-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Quattordicesima giornata del girone C di Serie C e il Catania torna in campo e affronta al “Giuseppe Capozza” il neopromosso Casarano di Vito Di Bari. I rossazzurri di Mimmo Toscano vogliono consolidarsi in vetta al campionato e dare continuità al successo ottenuto contro il Team Altamura. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Casarano-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Casarano e Catania

Casarano-Catania: le formazioni ufficiali

CASARANO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate

ASSISTENTI: La sig. Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e il sig. Luca Chianese della sezione di Napoli

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Castellone della sezione di Napoli

FVS: Il sig. Andrea Recupero della sezione di Lecce

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Capozza di Casarano (LE) vale la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Casarano-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.