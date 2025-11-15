Il Lions club nel Multidistretto108 Italy ha donato a un universitario non vedente un nuovo bastone elettronico

- Pubblicità -

È il Catania Val Dirillo il primo Lions club nel Multidistretto108 Italy ad aver donato il nuovo bastone elettronico (BEL) per non vedenti al giovane universitario Stefano Pirrè. Una scelta profondamente significativa della socia Piera Paladino che, con generosità, ha condiviso con il club un gesto di responsabilità civica per l’uguaglianza di diritti. Una testimonianza della vocazione dei Lions alla valorizzazione delle diversità e all’inclusione che – in collegamento da remoto – il giovane siciliano con laurea triennale in filosofia, a Bologna per continuare gli studi – ha apprezzato con parole semplici di gratitudine. Il dono dell’innovativo modello di BEL denominato We Walk, che mette la tecnologia al servizio di persone non vedenti o ipovedenti, rappresenta infatti l’opportunità di migliorare in modo significativo la qualità della vita delle persone con disabilità della vista. Proprio nella recente Conferenza d’autunno svoltasi il 10 e 11 ottobre scorso a Petrosino (TP) il Distretto Lions siciliano ha siglato un protocollo d’intesa con il Consiglio regionale dell’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e il Centro nazionale per l’autonomia dei disabili visivi Helen Keller per favorire la diffusione, l’adozione e l’utilizzo del BEL.

Hanno partecipato alla cerimonia di donazione del club presieduto da Iolanda Iacono – ospitata presso il Seminario Arcivescovile di Catania martedì pomeriggio 11 novembre – l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Catania Bruno Brucchieri, la presidente UICI Sicilia Maria Francesca Oliveri, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori e Good Will Ambassador Lions Salvatore Giacona, il Primo Vice Governatore Walter Buscema, il delegato per il BEL e componente comitato Multidistretto Salvo Malluzzo, che hanno espresso corale apprezzamento per un gesto di concretasolidarietà. Messaggio di congratulazioni per il servizio reso è giunto dal Secondo Vice Governatore Antonio Bellia.

Nel corso dell’evento sono state accolte due nuove socie del Club satellite “Militello in Val di Catania Borgo dei Borghi” e sono intervenuti sul tema della vista e dell’inclusione Massimo Di Pietro, responsabile Oftalmologia pediatrica del Policlinico di Catania e coordinatore GLT del distretto Lions siciliano, Emanuele Lo Monaco, psicologo e psicoterapeuta Centro Jonas di Catania.

L’iniziativa del Lions Club Catania Val Dirillo rientra nella più ampia e sistematica azione di servizio di Lions International per la causa umanitaria a tutela della vista con screening gratuiti, campagne di sensibilizzazione, raccolta occhiali usati e tante altre attività che in oltre un secolo hanno reso i Lions universalmente conosciuti come i “cavalieri della vista”.