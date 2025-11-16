Colletta25: l’aiuto verso il prossimo parte anche e soprattutto dai giovani

- Pubblicità -

«A parer mio, e di tutti coloro che contribuiscono a tale iniziativa, donare non è solo un gesto di bontà e di educazione ma contribuisce a rendere visibili coloro che la società considera invisibili. Questa è l’umanità che ognuno di noi, in quanto esseri umani, dovrebbe sempre e comunque dimostrare». Sono le parole di Francesco – 15 anni – uno dei tanti ragazzi che sabato 15 novembre, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, ha indossato la pettorina arancione per dare il proprio contributo alla raccolta, affollando i supermercati del territorio catanese.

Promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, la Giornata ha avuto a Catania in alcuni supermercati anche un fattivo sostegno del Lions club distretto “Riviera dello Ionio” – presieduto dal Professore Benedetto Torrisi e in collaborazione con il referente Distrettuale Mirko Viola – nonché di tanti scout.

Grazie a 8.300 tonnellate di prodotti donati (+5% rispetto al 2024) nei supermercati di tutta Italia – di cui 1.141 in Sicilia – la Rete Banco Alimentare potrà sostenere nei prossimi mesi 285.000 persone bisognose attraverso 750 enti caritativi convenzionati.

In Sicilia i prodotti ricevuti in dono per la #Colletta25 ammontano a 516.708 kg, contro i 479.451 kg raccolti con la Colletta del 2024, con una variazione di +7,8% rispetto allo scorso anno. Questo il dettaglio di quanto raccolto per provincia, con Catania che figura al primo posto per totale di prodotti donati: Agrigento +12,9% con kg 37.141. Caltanissetta +3,6% con 25.492 kg. Catania +4,5% con 116.638 kg. Enna +19,9% con 15.548 kg. Messina stabile con 66.786 kg. Ragusa stabile con 33.697 kg. Siracusa +15,6% con 43.406 kg. Palermo +14,7% con 114.000 kg. Trapani +6,1% con 64.000 kg.

E non solo sabato 15 novembre si poteva aiutare chi è meno fortunato: fino al 1° dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate e per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it

Quello di Francesco e degli altri volontari non è l’unico esempio di aiuto da parte dei più giovani: la #Colletta25 è stata inaugurata tre giorni prima di sabato con 2 pacchi (contenenti tonno e salsa in scatola, patatine e omogeneizzati) provenienti dall’Istituto Penale per i Minorenni di Catania Bicocca. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni rappresentanti di Banco Alimentare hanno visitato l’IPM, raccontando ai giovani detenuti il fine della loro attività e spiegando l’importanza del dono per chi ne ha più bisogno. Nel corso dei due incontri tenutisi hanno preso parte una quarantina di ragazzi, che si sono dimostrati attenti al racconto dei volontari e partecipi al confronto. Queste alcune delle frasi da loro pronunciate, cariche di sincerità e umanità: «Donare è come quando ci si confessa, dopo sei libero»; «Quando aiuti le persone ti ringraziano con il bene»; «Dio apre le strade quando doni».

I ragazzi, con l’aiuto degli educatori, hanno venduto i prodotti dell’orto che coltivano nell’Istituto e usato il ricavato per acquistare gli alimenti necessari. Hanno così riempito 2 pacchi contribuendo in maniera significativa alla Colletta Alimentare.

Insomma, i nostri giovani hanno dimostrato la volontà di farsi portatori di grandi valori come la solidarietà, la sincerità e la carità – o in una parola, come dice Francesco, «l’umanità» – fungendo così da esempio per ciascuno, anche per i più grandi.