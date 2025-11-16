Musica: Inizia a Catania il nuovo tour di Gianni Fiorellino. Dedicate a Pippo Baudo le due date al Teatro Ambasciatori

- Pubblicità -

Inizia a Catania e con una dedica a Pippo Baudo il nuovo tour del musicista e cantante napoletano Gianni Fiorellino. Due concerti, già sold out, il 18 e 19 novembre al Teatro Ambasciatori, aprono il “Vai – tour teatri italiani”, prodotto da Leone Produzioni e distribuito da PG Production, che proseguirà fino al prossimo marzo 2026 tra Salerno, Milano, Roma, Bari, Modena, Taranto, Cosenza, Torino, Foggia, Piano di Sorrento.

“Amo profondamente Catania e tutta la Sicilia – sottolinea Gianni Fiorellino – perché in questa terra ho sempre trovato un calore, un’attenzione e un rispetto da parte del pubblico che oggi sento più forti che mai. Colgo l’occasione per rivolgere un pensiero di sincera e profonda gratitudine al grande maestro Pippo Baudo. È a lui che devo l’inizio folgorante della mia carriera, per avermi accolto ben due volte sul palco più importante d’Italia, quello del Festival di Sanremo. Dedico a lui i due concerti a Catania, occasione preziosa per rendere omaggio a chi ha creduto in me fin dal primo momento.”

La nuova tournée di Gianni Fiorellino, la prima dopo anni di assenza dalla scena nazionale, si realizza sulla scia del successo del suo ultimo album, “Vai”, prodotto e distribuito dalla Zeus Record.

“Questo tour – sottolinea Gianni Fiorellino – è un invito ad andare avanti, a superare le difficoltà e a credere sempre in sé stessi. Tornare a suonare dopo anni nei teatri italiani, in città che ho amato e che mi hanno amato, è un’emozione irripetibile. Un’emozione che desidero condividere con il pubblico, immersi nell’atmosfera intima e vibrante che solo il teatro sa donare”.

In scaletta gran parte della track list del disco, con brani inediti e testi di forte impatto composti in parte dal paroliere Vincenzo D’Agostino, firma storica della musica italiana, già al fianco di artisti come Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio nonché autore del testo della hit “Rossetto e caffè”. Dalla title track “Vai”, che il musicista dedica ai suoi figli, alla hit “Nuje stamm’ancora ccà”, il concerto segue il tema del disco riproponendo dal vivo, tra sonorità pop e varie digressioni rock, house e britpop, un percorso in musica dedicato all’amore nelle sue molteplici e possibili declinazioni. Non mancheranno i successi che hanno segnato la lunga carriera di Gianni Fiorellino, offrendo l’occasione di ascoltare e cantare pezzi iconici come la hit sanremese “Ricomincerei” o come “Che sì”, “Stu compagno mio”, fino all’omaggio a suo padre (il rocker Fioravante Fiorellino) con il brano “C’era una volta Peter Pan”.

“La musica è la mia vita – conclude l’artista – la frequento da quando avevo 7 anni e definisce ogni momento della mia esistenza. Scrivo le mie canzoni che parlano d’amore, e credo che parlare di questo sentimento, oggi più che mai, sia non solo necessario, ma urgente”. Info e prevendite su https://www.ticketone.it/