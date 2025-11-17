Prima edizione “Premio Bombetta d’Argento” a Palermo: omaggio a Lando Buzzanca al Teatro Sant’Eugenio

- Pubblicità -

PALERMO. Nasce un nuovo premio per la cultura siciliana. Il “Premio Bombetta d’Argento”, con un’edizione, la prima, dedicata a Lando Buzzanca. L’iniziativa debutta venerdì 28 novembre alle ore 21.00 al Teatro Sant’Eugenio a Palermo. A condurre la serata sarà Vincenzo Canzone. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Sarà presente alla serata l’Assessore Giampiero Cannella. Una serata-omaggio al grande attore palermitano Lando Buzzanca, scomparso a Roma tre anni fa all’età di 87 anni; simbolo di grande eleganza, uno dei volti più conosciuti del cinema e della tv italiana, ha recitato in oltre 110 film facendo dell’esuberanza e della simpatia in parte la sua cifra stilistica.

“Bombetta d’Argento è un omaggio agli artisti del nostro tempo e della nostra Sicilia – dichiara il Direttore Artistico del Premio, Marco Li Vigni -. Ogni anno omaggeremo nomi diversi. Il nome ‘Bombetta’ deriva dal particolare cappello usato dagli attori teatrali, simbolo di eleganza e gentilezza; le stesse con cui Chaplin e Totò facevano divertire il pubblico. Non potevamo che ispirarci a questi due maestri della cultura italiana, che con garbo e grande ironia sapevano far ridere senza ‘eccessi’. La nostra iniziativa vuole così restituire al pubblico la stessa gentilezza. Un valore che nella società di oggi sembra scomparso.”

“A essere premiati al Bombetta d’Argento di quest’anno – continua Li Vigni -, saranno gli attori Antonio Pandolfo, con la sua ironia travolgente e la sua intelligenza scenica; una comicità ‘siciliana’ che ha conquistato un grande pubblico. Daniela Pupella, figlia d’arte, anima intensa e presenza magnetica, sul palco con lei l’emozione è assicurata. Giuseppe Gigliorosso, regista cinematografico e direttore della scuola siciliana di cinema ‘Piano Focale’, che ha formato negli anni numerosi talenti. Un omaggio a Charlie Chaplin sarà reso sul palco dalla cantante Valeria Milazzo, voce calda e magnetica, che ripercorrerà alcuni dei suoi brani più significativi, come ‘Smile’, che hanno segnato la storia del cinema.”

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ritirare l’invito presso il botteghino del Teatro Sant’Eugenio.