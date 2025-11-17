USEF e Federazione Siciliani d’Australia insieme per il turismo delle radici in un evento a Sydney

- Pubblicità -

L’USEF, in collaborazione con la Federazione dei Siciliani d’Australia e con il supporto dell’Assessorato regionale alla Famiglia, presenta a Sydney un’importante iniziativa socio-culturale dedicata al turismo delle radici.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 12 (locali), al Club Marconi di Bossley Park, e prevede la proiezione del documentario “Nel cuore della Sicilia”, la presentazione dell’expo fotografica “La terra del mito” e una conferenza con interventi istituzionali e relatori del mondo culturale.

Per il programma completo della serata – con orari, ospiti e contenuti dettagliati – si rimanda alla locandina ufficiale.