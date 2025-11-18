Massimo Recalcati a Palermo per un incontro sulla fragilità dei legami, appuntamento al 21 novembre

- Pubblicità -

Massimo Recalcati, uno dei più noti e influenti psicoanalisti italiani, sarà venerdì 21 novembre 2025 a Palermo per un atteso incontro dal titolo “La fragilità dei legami in un’epoca violenta. Il desiderio di costruire rapporti vitali e autentici”.



L’appuntamento, che si terrà all’Astoria Palace Hotel (Via Montepellegrino, 62) con inizio alle 17.30, rappresenta un’occasione unica per la città di ascoltare la riflessione del celebre saggista su uno dei temi più cruciali del nostro tempo.



La presenza di Recalcati a Palermo porterà il pubblico alla scoperta delle radici dei legami umani nella società contemporanea, sempre più segnata da conflitti e incomprensioni. Al centro della sua lectio, la possibilità di costruire relazioni autentiche nonostante le spinte disgregative dell’odio e dell’indifferenza.



Proprio partendo da una sua importante opera, “De odio” (LIT Edizioni), Recalcati guiderà i presenti in un viaggio nell’universo dell’odio come passione lucida e distruttiva, contrapponendola al desiderio come forza vitale e costruttiva. Un’analisi che tocca il cuore delle relazioni umane, tra aggressività, fascinazione e la ricerca disperata di liberarsi dall’Altro.



I saluti istituzionali saranno portati da Marco Guccione, Presidente di Jonas Palermo, e da Provvidenza Olivia Pistritto, Presidente della Società Palermitana di Psicoanalisi “Xenia” e di Telemaco Palermo. L’introduzione dei lavori sarà affidata a Valentina Chinnici, Presidente Nazionale del CIDI.



L’evento, organizzato in collaborazione con la Bottega delle Arti, è aperto a tutti i cittadini, agli operatori del settore e a chiunque desideri approfondire, grazie a una delle voci più autorevoli della psicoanalisi contemporanea, le dinamiche che governano i nostri rapporti. La partecipazione all’evento è soggetta a iscrizione con un contributo di 15 euro. Per registrarsi, è necessario compilare il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/H7J2xDGg4a4dcDDR8. Per ulteriori informazioni: segreteriacidi@gmail.com, +39 351 6496084.