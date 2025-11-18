“Una Magia per la Pediatria”: il nuovo spettacolo benefico del Mago Dimis a sostegno della Pediatria del Garibaldi Nesima

Il mondo dell’illusionismo incontra la solidarietà in una nuova iniziativa dedicata al territorio etneo. Il 28 novembre 2025 andrà in scena “Una Magia per la Pediatria”, lo spettacolo di illusionismo ideato e diretto da Dimitri Tosi, in arte Mago Dimis, realizzato con il patrocinio dell’ARNAS Garibaldi e del Comune di Misterbianco.
L’iniziativa rientra nell’annuale impegno solidale del Mago Dimis: «Ogni anno cerco di dedicare parte del mio tempo e della mia professionalità per iniziative che possano portare qualcosa di nuovo e di bello a chi è in situazione di difficoltà. Lo spettacolo “Una magia per la Pediatria” rientra nel più ampio progetto di “È Natale per tutti” che da otto anni a questa parte porta un sorriso a chi vive momenti particolarmente delicati».
L’intero ricavato dello spettacolo sarà destinato all’acquisto di nuove poltrone letto per il reparto di Pediatria diretto dal dott. Antonino Palermo, necessarie a sostituire quelle ormai non più funzionanti e ad aumentare il numero di posti disponibili per i familiari che assistono i piccoli pazienti durante la degenza.
L’iniziativa si inserisce quindi in un più ampio percorso di collaborazione artistica e solidale che da anni unisce il Mago Dimis e l’Azienda Ospedaliera Garibaldi. Tra i progetti più significativi si ricorda la creazione di una biblioteca di circa 600 libri per il reparto di pediatria e la donazione di una lavatrice e un’asciugatrice per l’hospice pediatrico.
Lo spettacolo si svolgerà il 28 novembre alle ore 21.00 presso l’auditorium Nelson Mandela del Comune di Misterbianco. Sul palco, insieme a Dimis, si esibirà la sua assistente Vanessa in un percorso attraverso i diversi rami dell’illusionismo: dalle grandi illusioni agli esperimenti di mentalismo, fino ai numeri di escapologia. Il pubblico potrà assistere a scatole giganti che volteggiano, apparizioni improvvise, levitazioni e sparizioni; inoltre verrà presentato uno dei numeri più sorprendenti mai portati in scena in Italia: la trasformazione dell’acqua in vero vino, con la possibilità per uno spettatore di partecipare attivamente all’esperimento.
“La magia – ricorda il mago Dimis – oltre a stupire, può diventare un’occasione concreta di vicinanza e sostegno. Ogni edizione di è Natale per tutti ci ricorda quanto la cittadinanza sappia rispondere con generosità quando c’è in gioco il benessere dei bambini. So che anche in questa occasione i miei concittadini non saranno da meno e riusciremo a fare un nuovo regalo alla Pediatria del Garibaldi”.
I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili al link https://bit.ly/3J65J7e
