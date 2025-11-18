“Una Magia per la Pediatria”: il nuovo spettacolo benefico del Mago Dimis a sostegno della Pediatria del Garibaldi Nesima

- Pubblicità -

Il mondo dell’illusionismo incontra la solidarietà in una nuova iniziativa dedicata al territorio etneo. Il 28 novembre 2025 andrà in scena “Una Magia per la Pediatria”, lo spettacolo di illusionismo ideato e diretto da Dimitri Tosi, in arte Mago Dimis, realizzato con il patrocinio dell’ARNAS Garibaldi e del Comune di Misterbianco.



L’iniziativa rientra nell’annuale impegno solidale del Mago Dimis: «Ogni anno cerco di dedicare parte del mio tempo e della mia professionalità per iniziative che possano portare qualcosa di nuovo e di bello a chi è in situazione di difficoltà. Lo spettacolo “Una magia per la Pediatria” rientra nel più ampio progetto di “È Natale per tutti” che da otto anni a questa parte porta un sorriso a chi vive momenti particolarmente delicati».



L’intero ricavato dello spettacolo sarà destinato all’acquisto di nuove poltrone letto per il reparto di Pediatria diretto dal dott. Antonino Palermo, necessarie a sostituire quelle ormai non più funzionanti e ad aumentare il numero di posti disponibili per i familiari che assistono i piccoli pazienti durante la degenza.



L’iniziativa si inserisce quindi in un più ampio percorso di collaborazione artistica e solidale che da anni unisce il Mago Dimis e l’Azienda Ospedaliera Garibaldi. Tra i progetti più significativi si ricorda la creazione di una biblioteca di circa 600 libri per il reparto di pediatria e la donazione di una lavatrice e un’asciugatrice per l’hospice pediatrico.



Lo spettacolo si svolgerà il 28 novembre alle ore 21.00 presso l’auditorium Nelson Mandela del Comune di Misterbianco. Sul palco, insieme a Dimis, si esibirà la sua assistente Vanessa in un percorso attraverso i diversi rami dell’illusionismo: dalle grandi illusioni agli esperimenti di mentalismo, fino ai numeri di escapologia. Il pubblico potrà assistere a scatole giganti che volteggiano, apparizioni improvvise, levitazioni e sparizioni; inoltre verrà presentato uno dei numeri più sorprendenti mai portati in scena in Italia: la trasformazione dell’acqua in vero vino, con la possibilità per uno spettatore di partecipare attivamente all’esperimento.



“La magia – ricorda il mago Dimis – oltre a stupire, può diventare un’occasione concreta di vicinanza e sostegno. Ogni edizione di è Natale per tutti ci ricorda quanto la cittadinanza sappia rispondere con generosità quando c’è in gioco il benessere dei bambini. So che anche in questa occasione i miei concittadini non saranno da meno e riusciremo a fare un nuovo regalo alla Pediatria del Garibaldi”.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili al link https://bit.ly/3J65J7e