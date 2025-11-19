Contrasto alle mafie. Venerdì a Bagheria convegno promosso dal Pd Sicilia

Redazione di Hashtag Sicilia
“Strumenti di contrasto alle mafie e loro efficacia sul territorio” è il tema del convegno promosso dal Pd Sicilia che si terrà venerdi 21 novembre, a partire dalle 17:30, presso l’aula consiliare del comune di Bagheria (Pa).

Ricco il programma che si aprirà con i saluti istituzionali del segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e di Dario Macchiarella, segretario del Pd di Bagheria. 

A seguire l’introduzione di Daniele Vella, componente della segreteria regionale con delega al contrasto alle mafie e governo dei territori.

Al dibattito – coordinato dall’avvocato Fabio Vanella – interverranno Emilio Miceli, presidente del Centro Pio La Torre; l’avvocato Ettore Barcellona; Costantino Visconti, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’università di Palermo e Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia. 

