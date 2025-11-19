Franco Massi confermato presidente nazionale Uneba

- Pubblicità -

Franco Massi confermato presidente di Uneba per il triennio 2025- 2028.

Lo ha votato, all’unanimità, il consiglio nazionale Uneba nella sua seduta di lunedì 17 novembre 2025, la prima dopo l’elezione del nuovo consiglio durante l’assemblea nazionale, sabato 8 novembre 2025.

Massi, bergamasco, già direttore generale della Fondazione Restelli di Rho, è presidente Uneba dal 2017.

Andrea Blandi (Uneba Toscana), Francesco Facci (Uneba Veneto) Santo Nicosia (Uneba Sicilia) e Amedeo Prevete (Uneba Piemonte) sono i nuovi vicepresidenti di Uneba nazionale.

Del Comitato esecutivo fanno parte presidente, vicepresidenti e i consiglieri nazionali Vincenzo Cappannini (Uneba Umbria), Luca Degani (Uneba Lombardia), Giovanni Di Bari (Uneba Marche), Giuseppe Guaricci (Uneba Puglia), Giuseppe Grigoni (Uneba Liguria) e Fabrizio Ondei (Uneba Lombardia).

Alessandro Baccelli (Uneba Lazio) è confermato come segretario generale. Fabrizio Ondei è vicesegretario generalwe.

Matteo Sabini (Uneba Friuli Venezia Giulia) è confermato come tesoriere.

Tutte le cariche in Uneba sono svolte a titolo di puro volontariato senza retribuzione.

Uneba è la più rappresentativa organizzazione di categoria del sociosanitario e socioeducativo, con oltre 1100 enti associati, quasi tutti non profit di radici cristiane.

Maurizio Giordano è il presidente onorario di Uneba, eletto dall’assemblea.

Presidente del Collegio dei Probiviri è Daniele Donzelli.

Presidente dell’Organo di Controllo è Alberto Fedeli.

Presidente del Collegio dei Revisori è Giulio Pisani.

I tre organi hanno eletto internamente i loro presidenti.

Giovedì 20 novembre Uneba compie 75 anni.

I suoi orientamenti verso il futuro sono riassunti dalla mozione votata a conclusione dell’assemblea nazionale, ovvero:



definire in maniera più chiara ed esplicita l’ispirazione cristiana degli enti associati ad Uneba

valorizzare ancor meglio la polisemia degli interventi rivolti a soggetti fragili di cui i nostri associati si occupano quotidianamente

sviluppare un’attività di comunicazione dedicata al potenziamento della identità di Uneba

dotarsi di nuovi strumenti per unire in rete gli enti associati, ridefinendo gli assetti interni, rafforzando le segreterie

potenziare il presidio sul tema della fiscalità

procedere nella richiesta di escludere il sociosanitario dall’ambito di applicazione della normativa della concorrenza

sviluppo di una “cultura del servizio” fondata sulla persona e sulla comunità, promuovendo un “bene comune” basato sulla corresponsabilità

selezionare e formare una “nuova generazione” di dirigenti e operatori competenti,

acquisire conoscenze e competenze utili a promuovere (insieme alle altre organizzazioni non profit) una nuova finanza etica

approfondire la dimensione del contratto unico di settore

considerare l’AI come elemento di facilitazione nella cura alle persone fragili, non sostitutivo (evidentemente) delle relazioni personali fra

operatori e ospiti, ma fattore di alleggerimento del carico di lavoro relativo alle prestazioni non relazionali