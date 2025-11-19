”Il mio presente qui con voi”: serata di beneficenza in ricordo di Tata Di Caro, a sostegno del Talità Kun

- Pubblicità -

Il prossimo 30 novembre alle ore 20:30, al Teatro Sangiorgi di Catania, si terrà “Il mio presente qui con voi”, una serata di beneficenza in ricordo di Tata Di Caro, dedicata a sostenere il Talità Kum, progetto che da anni opera nel quartiere Librino offrendo supporto, accoglienza e attività educative per bambini e ragazzi.

L’iniziativa nasce dal desiderio di mantenere vivo il ricordo di Tata, figura amatissima e ancora oggi profondamente presente nelle festività agatine e nella comunità catanese. Da presidente dell’Associazione Femminile Sant’Agata in Cattedrale, Tata Di Caro ha sempre promosso iniziative sociali rivolte alle donne, ai giovani e ai più fragili, lasciando un esempio luminoso di servizio e dedizione.

Ad aprire la serata saranno Agata e Mariella Montagnino.

Seguiranno interventi ed esibizioni di:

Strummula, Vincenzo Spampinato, Bambina, Andrea Russo, AIRE – Centro Studi Danza, Adelaide Barbagallo.

A presentare l’evento sarà la giornalista Valeria Maglia.

Una serata che intreccia musica, arte e testimonianze per ricordare Tata nel modo più autentico: attraverso gesti concreti di solidarietà e un impegno condiviso verso chi ha più bisogno.

Per informazioni e prenotazioni: 338 193 6997

Sede dell’evento: Teatro Sangiorgi – Via Antonino di Sangiuliano, 233 – Catania