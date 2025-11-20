Siracusa, accordo storico per assistenza veterinaria 24/7 ai randagi dal 2026 grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni

- Pubblicità -

Il Comune di Siracusa e l’Ordine dei medici veterinari nella serata di ieri hanno siglato una convenzione storica che garantirà, a partire dai primi mesi del 2026, un’assistenza veterinaria continuativa 24 ore su 24 per i randagi feriti o malati. L’intesa è stata definita ieri sera in un tavolo tecnico convocato dall’Assessore Palma Daniela Vasques. All’incontro hanno partecipato le maggiori realtà del volontariato locale, tra cui LEAL Siracusa.

L’obiettivo è colmare il vuoto operativo nelle emergenze, assicurando il pronto intervento sanitario. L’Assessore Vasques ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel quadro di una più ampia riorganizzazione della gestione del randagismo in città.

LEAL Siracusa esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, frutto di un intenso lavoro di squadra, e ribadisce il proprio impegno per il benessere animale.

Una rete di protezione sanitaria attiva ventiquattr’ore su ventiquattro per i quattrozampe senza casa. È questo il cuore della nuova convenzione tra il Comune di Siracusa e l’Ordine dei medici veterinari, che garantirà dal prossimo anno un’assistenza veterinaria ai randagi senza sosta.

«Questo accordo è la dimostrazione che la collaborazione tra Istituzioni e Associazioni produce risultati concreti per chi non ha voce. Garantire l’assistenza 24/7 non è solo un atto di civiltà, ma un impegno cruciale per la salute pubblica e la vita degli animali più vulnerabili. LEAL Siracusa è fiera di aver contribuito a questo risultato storico e continuerà a lavorare a fianco delle Istituzioni per una gestione del randagismo sempre più efficace e rispettosa del benessere animale», ha dichiarato Laura Merlino, responsabile LEAL Siracusa.

Fondamentale la presenza delle maggiori realtà del volontariato locale: Amici per la Coda, Leal Siracusa, Enpa Odv Siracusa, Enpa Canicattini Bagni, Balzoo Siracusa, Anpav Odv Siracusa, Lav Ets Siracusa e Balzoo Sicilia Sud Orientale.