USEF, Comites, Coasit e CARSE insieme per il turismo delle radici in un evento a Melbourne. Appuntamento al 23 novembre

L’USEF, in collaborazione con il Comites, il Coasit e il CARSE di Melbourne, e con il sostegno dell’Assessorato regionale della Famiglia, promuove una nuova iniziativa socio-culturale dedicata al tema del turismo delle radici.

L’appuntamento è fissato per il 23 novembre 2025 alle ore 15 presso il Coasit di Carlton (189 Faraday St.). La giornata prevede la proiezione del documentario “Nel cuore della Sicilia”, la presentazione della mostra fotografica “La terra del mito” e una conferenza con interventi istituzionali e contributi del mondo culturale e comunitario.

Per consultare il programma completo con relatori e orari, si rimanda alla locandina ufficiale dell’evento.