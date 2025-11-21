Dazi e nuove politiche USA-UE: all’Unict un incontro per capire come cambia il mercato mondiale

- Pubblicità -

Dai tempi di Adam Smith ad oggi, la teoria economica ha generalmente criticato i dazi doganali, considerandoli un ostacolo alla crescita del commercio internazionale e alla concorrenza, a vantaggio di specifici gruppi d’interesse e a scapito del benessere generale. Tuttavia, la storia economica mostra invece come i Paesi più sviluppati abbiano spesso fatto ricorso a politiche protezionistiche nelle fasi iniziali del loro sviluppo, per stimolare crescita e innovazione tecnologica. Oggi, le politiche commerciali adottate dall’amministrazione Trump hanno sollevato forti interrogativi sulla sostenibilità del paradigma del libero scambio, pilastro dell’economia globale negli ultimi decenni.

Di questa tematica si parlerà lunedì prossimo, 24 novembre, nel corso dell’incontro dal titolo “Commercio internazionale e dazi: prospettive per il futuro”, che si terrà nell’aula magna del Palazzo delle Scienze (corso Italia 55) a partire dalle 15,30, che si propone di mettere a confronto diverse prospettive – istituzionali, economiche e imprenditoriali – per offrire una visione completa dei fattori che stanno riportando il protezionismo al centro del dibattito economico e politico. L’incontro rappresenta pertanto un’importante occasione di confronto e approfondimento sui principali temi che modellano il commercio internazionale e le politiche economiche del futuro.

Dopo gli indirizzi di saluto del rettore Enrico Foti, del presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio e della presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi Ferruzzi, interverranno il dottor Luca Pappalardo, della Direzione generale Commercio e Sicurezza economica della Commissione europea sul tema “L’uso dei dati nella definizione delle politiche commerciali europee”, l’economista Cristina Pensa, del Centro Studi Confindustria, con una relazione dal titolo “Il nuovo regime USA-UE ridisegna la geografia degli scambi europei e mondiali” e il presidente della Società Italiana degli Economisti Roberto Cellini, direttore del dipartimento di Economia e Impresa Unict, su “Il punto di vista dell’economista”. Introdurranno i lavori i docenti Salvatore Greco e Cosma Orsi.

L’appuntamento sarà anticipato da un seminario sul tema “Europa: tra utopia e realtà” che si terrà lunedì alle 10 nell’aula magna di “Palazzo Fortuna” (Polo didattico “Emilio Giardina”) con gli interventi del presidente del cdl in Economia aziendale Sebastiano Mazzù e dei docenti Fabio Di Vita, Mario Perugini e Cosma Orsi e la testimonianza del dott. Luca Pappalardo.